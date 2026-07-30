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Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Da Mosca oltre 70 missili e 280 droni nella notte". LIVE

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Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio". Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih

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La Russia sta attaccando con missili Kiev e varie regioni dell'Ucraina.

Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio". 

Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

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Ucraina, un morto a Kiev e uno a Poltava nei raid russi di stanotte

Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio". Lo rendono noto le autorità locali.

Ucraina, 6 morti in un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih

Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. "In un villaggio alla periferia di Kryvyi Rih un missile balistico Iskander-M lanciato da Voronezh ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo due bambine e quattro adulti", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale Oleksandr Vilkul

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