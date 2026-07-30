Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Da Mosca oltre 70 missili e 280 droni nella notte". LIVE
Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio". Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih
in evidenza
La Russia sta attaccando con missili Kiev e varie regioni dell'Ucraina.
Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio".
Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
- Zelensky annuncia un rimpasto di governo e sostituisce il premier
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ucraina, un morto a Kiev e uno a Poltava nei raid russi di stanotte
Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio". Lo rendono noto le autorità locali.
Ucraina, 6 morti in un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih
Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. "In un villaggio alla periferia di Kryvyi Rih un missile balistico Iskander-M lanciato da Voronezh ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo due bambine e quattro adulti", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale Oleksandr Vilkul