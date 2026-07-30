Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati stanotte sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente "attacco massiccio". Sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih