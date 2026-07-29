Iran, Pasdaran attaccano Hormuz e basi statunitensi. Raid Usa in Iraq

"Un muro di granito": è la metafora usata dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu durante un'intervista con Fox News dopo l'incontro con Donald Trump. Lui e il Presidente degli Stati Uniti, ha detto, "la pensano allo stesso modo" sull'impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. "È stato fantastico", ha detto a Sean Hannity di Fox News, riferendosi all'incontro a porte chiuse con Trump di ieri, ribadendo che è stato "uno dei migliori incontri che abbiamo avuto". Netanyahu descrive la sua alleanza con Trump come un "muro di granito" perché "il Presidente è molto chiaro. Abbiamo un impegno comune: non vogliamo che il fanatico regime di Teheran possieda armi nucleari che minaccino ogni americano, la pace del mondo e l'esistenza stessa di Israele". "Quindi abbiamo questo obiettivo comune, e lo raggiungeremo, sia per via diplomatica che con altri mezzi, ma entrambi ci impegniamo a fondo", ha aggiunto, definendo questo il punto principale emerso dall'incontro alla Casa Bianca.