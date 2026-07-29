Un Boeing 737-800 della compagnia Norwegian, partito da Oslo e diretto a Dubrovnik, ha effettuato un atterraggio prioritario a Vienna dopo che l'equipaggio ha rilevato in volo una crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio. L'aereo è atterrato senza conseguenze, i passeggeri erano stati avvisati. La compagnia sta organizzando un velivolo sostitutivo per proseguire verso la Croazia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un volo partito da Oslo e diretto a Dubrovnik è stato dirottato lunedì sullo scalo di Vienna dopo che i piloti hanno individuato una crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio. Il Boeing 737-800 della Norwegian Air Shuttle, impegnato sul collegamento DY1922, era in volo da circa due ore quando l'equipaggio ha deciso di procedere a un atterraggio prioritario nella capitale austriaca. I passeggeri sono stati informati della situazione prima della discesa e il velivolo è atterrato in sicurezza.

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La decisione di dirottare Secondo quanto ricostruito, il comandante ha optato per lo scalo intermedio ritenendo che il danno richiedesse un controllo tecnico. L'aereo, immatricolato LN-NHA, non ha riportato conseguenze per le persone a bordo. La Norwegian ha confermato che la crepa interessava il parabrezza della cabina e ha reso noto di aver avviato le procedure per far proseguire il volo verso Dubrovnik: un aereo sostitutivo, un'ispezione tecnica del mezzo danneggiato e un nuovo equipaggio. Le cause del danno, al momento, non sono state ancora accertate. Leggi anche Usa, atterraggio emergenza per volo Zurigo-New York: "Fumo in cabina"

Perché il parabrezza può incrinarsi Episodi di questo tipo, spiegano gli esperti del settore, non sono rari. I parabrezza degli aerei sono costituiti da più strati rinforzati: una crepa spesso interessa soltanto quello esterno e non compromette in modo immediato la sicurezza del volo. Tra le cause più comuni figurano l'impatto con volatili, l'urto con oggetti esterni e, in alcuni casi, un malfunzionamento del sistema di riscaldamento del parabrezza stesso.