Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vienna, atterraggio d'emergenza per un volo Norwegian Oslo-Dubrovnik: crepa sul parabrezza

Mondo

Un Boeing 737-800 della compagnia Norwegian, partito da Oslo e diretto a Dubrovnik, ha effettuato un atterraggio prioritario a Vienna dopo che l'equipaggio ha rilevato in volo una crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio. L'aereo è atterrato senza conseguenze, i passeggeri erano stati avvisati. La compagnia sta organizzando un velivolo sostitutivo per proseguire verso la Croazia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un volo partito da Oslo e diretto a Dubrovnik è stato dirottato lunedì sullo scalo di Vienna dopo che i piloti hanno individuato una crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio. Il Boeing 737-800 della Norwegian Air Shuttle, impegnato sul collegamento DY1922, era in volo da circa due ore quando l'equipaggio ha deciso di procedere a un atterraggio prioritario nella capitale austriaca. I passeggeri sono stati informati della situazione prima della discesa e il velivolo è atterrato in sicurezza.

Lanciamissili cinesi
SkyTG24

La decisione di dirottare

Secondo quanto ricostruito, il comandante ha optato per lo scalo intermedio ritenendo che il danno richiedesse un controllo tecnico. L'aereo, immatricolato LN-NHA, non ha riportato conseguenze per le persone a bordo. La Norwegian ha confermato che la crepa interessava il parabrezza della cabina e ha reso noto di aver avviato le procedure per far proseguire il volo verso Dubrovnik: un aereo sostitutivo, un'ispezione tecnica del mezzo danneggiato e un nuovo equipaggio. Le cause del danno, al momento, non sono state ancora accertate.

Leggi anche

Usa, atterraggio emergenza per volo Zurigo-New York: "Fumo in cabina"

Perché il parabrezza può incrinarsi

Episodi di questo tipo, spiegano gli esperti del settore, non sono rari. I parabrezza degli aerei sono costituiti da più strati rinforzati: una crepa spesso interessa soltanto quello esterno e non compromette in modo immediato la sicurezza del volo. Tra le cause più comuni figurano l'impatto con volatili, l'urto con oggetti esterni e, in alcuni casi, un malfunzionamento del sistema di riscaldamento del parabrezza stesso.

Il terzo caso per la compagnia

Per la Norwegian si tratta del terzo episodio analogo negli ultimi anni. In precedenza, crepe sul parabrezza della cabina avevano costretto a dirottamenti o rientri su un volo Oslo-Londra all'inizio di quest'anno e su un Oslo-Nizza nel 2014.

Mondo: Ultime notizie

Incendi in Grecia, evacuati nove centri abitati a Paros

Mondo

Le fiamme si sono sviluppate ieri tra la vegetazione bassa e un cumulo di rifiuti nella zona di...

Iran, Pasdaran attaccano Hormuz e basi statunitensi. Raid Usa in Iraq

live Mondo

Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di...

Zelensky: "Putin ha troppe perdite, guerra non più in sue mani". LIVE

live Mondo

Il leader di Kiev alla Casa Bianca da Trump. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato 'di licenze...

Alleanza Globale, Tajani: "Condanniamo violenze coloni Cisgiordania"

Mondo

Si è riunita a Roma, alla Farnesina, la coalizione internazionale che spinge per il...

Usa, atterraggio emergenza per volo Zurigo-New York: "Fumo in cabina"

Mondo

Secondo una prima ricostruzione, la segnalazione d'allarme sarebbe stata relativa a “un incendio...

Mondo: I più letti