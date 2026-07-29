Online e senza limiti, sulla piattaforma si possono cercare dipinti, sculture e capolavori spulciando all'interno di un archivio sconfinato. E se non si ricorda il nome dell'autore o l'anno, basterà ricordare un dettaglio o un atmosfera ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Per ammirare le opere più affascinanti della storia dell’arte basterà un click. L’idea di The Last Museum è quella di rendere accessibili e gratuite tutte le opere d’arte di tutti i musei del mondo. Anche quando succede uno degli episodi più frequenti, quando non si ricorda il nome del dipinto né dell’autore ma si ricorda l’atmosfera, i colori o magari un dettaglio. Probabilmente, The Last Museum è l’interlocutore che può trovare il capolavoro a cui si pensa ma che non si riesce a raggiungere.

Come funziona The Last Museum Con un archivio in continuo aumento, arricchito da opere dei musei di tutto il mondo, l’obiettivo di The Last Museum è rendere disponibili a tutti, liberamente e gratuitamente, l’arte del mondo, conservata in tutte le istituzioni artistiche del pianeta. A differenza di altri motori di ricerca, gli utenti possono spulciare tra 5,8 milioni di opere con una ricerca semantica: non serve ricordare l’anno, l’autore, la corrente di cui fa parte. Basterà ricordare il concetto, lo stile, un dettaglio. Nel template del sito si trovano solo una barra di ricerca e una linea temporale che va dal 3000 a.C. al 2026: allungando o accorciando l’intervallo di tempo si può affinare la ricerca anche dal punto di vista cronologico, isolando un singolo decennio, ventennio e così via. Chi usufruisce del servizio non si perde tra sottocategorie perché ci trova solo tre grandi cataloghi: uno per i musei, uno per gli artisti e uno per le correnti artistiche.

La schermata principale del motore di ricerca di The Last Museum