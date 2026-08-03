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Riavvicinamento nella royal family, Harry vuole re Carlo ai prossimi Invictus Games

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Padre e figlio sono in cattivi rapporti da sei anni, quando il principe e la moglie Meghan Markle hanno deciso di trasferirsi in America e far crescere lì i loro due figli, Archie e Lilibet. Harry e Carlo, che non si vedevano da settembre 2025, si sono incontrati a luglio in occasione di un viaggio del secondogenito del re in Gran Bretagna, dove è stato poi raggiunto anche dal resto della famiglia

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Primi segnali di riconciliazione tra il principe britannico Harry e il padre, Re Carlo III. Dopo l’incontro avvenuto a luglio, il secondogenito del sovrano inglese spera in un'apparizione pubblica a fianco del padre ai prossimi Invictus Games in programma nel luglio 2027 a Birmingham. I giochi, una competizione sportiva per reduci di guerra invalidi, è stata fondata nel 2014 dal duca di Sussex, anch’egli veterano dell'Afghanistan. A rivelare il desiderio di Harry è il tabloid britannico Daily Mirror che, citando alcune fonti vicine al principe, sostiene che Harry voglia accelerare il processo di riconciliazione lasciandosi alle spalle la traumatica rottura coi Windsor del 2020 e il successivo trasferimento negli Usa.

Il riavvicinamento

Già a luglio, prima del viaggio previsto del principe Harry in Gran Bretagna, si era parlato di un riavvicinamento nella royal family. Le voci sembravano essere state però smentite al momento dell’arrivo del duca di Sussex in patria: Harry, infatti, non è più stato accompagnato dalla moglie e dai figli come inizialmente previsto e non è nemmeno stato ospitato a Buckingham Palace. Dopo alcuni giorni la situazione è nuovamente cambiata: Meghan Markle, Archie e Lilibet hanno infatti raggiunto Harry a Birmingham per la presentazione della nuova edizione degli Invictus Games e, alla fine, è avvenuto il tanto atteso incontro con Carlo III e con la regina Camilla. Una visita privata che ha permesso al sovrano di rivedere i nipotini di persona dopo quattro anni di distanza. 

su insider

Harry e Meghan stanno pensando di tornare a vivere in Gran Bretagna?

Prossime tappe

Come riferito dal Mirror, il desiderio di Harry è stato preso alla lettera dagli organizzatori degli Invictus Games che intendono invitare il re alla cerimonia di apertura o chiusura dei giochi e a incontrare gli atleti durante gli eventi sportivi. Come sottolineano le fonti, un'eventuale apparizione pubblica fianco a fianco rappresenterebbe un momento clou nel riavvicinamento fra i due. Intanto, in attesa dei Giochi del 2027, bisogna aspettare il mese prossimo per capire se lo scioglimento delle tensioni in casa Windsor è reale: Harry tornerà infatti a Londra per i WellChild Awards, i premi annuali della charity britannica per i bambini malati di cui il principe è patron. In questa occasione dovrebbe soggiornare a Buckingham Palace su invito del re. 

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