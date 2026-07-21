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Harry e Meghan stanno pensando di tornare a vivere in Gran Bretagna?

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Fonti citate dal Daily Mail parlano di rapporti familiari in miglioramento e della volontà di essere più vicini al sovrano dopo la diagnosi di cancro. La coppia, che fatica a sentirsi pienamente integrata negli Stati Uniti, starebbe considerando il proprio futuro oltreoceano

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A quasi sette anni dalla loro partenza dalla Gran Bretagna, il principe Harry e Meghan Markle starebbero valutando l'ipotesi di tornare a vivere nel Regno Unito, secondo il Daily Mail. Il duca e la duchessa di Sussex hanno visitato la Gran Bretagna la scorsa settimana con i figli Archie e Lilibet, nella loro prima visita familiare nel Paese dopo anni. Durante il soggiorno, in forma strettamente riservata, hanno incontrato Re Carlo e la Regina Camilla: nessuna immagine o dettaglio è stato diffuso, in linea con le condizioni poste dal Palazzo. 

I rapporti con Carlo e l'ipotesi del ritorno nel Regno Unito

"I bambini erano entusiasti del viaggio e Harry non li avrebbe certo delusi", ha dichiarato una fonte vicina ai Sussex, aggiungendo che Carlo è in contatto regolare con i nipoti. "Si videochiamano di continuo, ma erano davvero emozionati di poterlo finalmente incontrare", ha aggiunto la fonte. "Era la loro prima vera occasione per conoscerlo". Secondo quanto riportato, Harry e Meghan starebbero prendendo in considerazione un rientro stabile in Gran Bretagna. Tra le motivazioni figurerebbe la volontà di essere più vicini a Carlo dopo la diagnosi di cancro. Un altro elemento sarebbe la difficoltà della coppia ad ambientarsi completamente a Los Angeles. Una fonte vicina a Harry ha dichiarato: "Ha iniziato a sentirsi un po' indesiderato in America. Si rende conto che forse il 'sogno americano' non è tutto ciò che prometteva". La fonte ha affermato che Meghan condivide i sentimenti del marito. "Ho sentito dire che è molto favorevole a ricostruire il rapporto con la parte britannica della famiglia di Harry. E il cuore di Harry è sempre stato, e rimane, in Gran Bretagna". 

Il bilancio dell'esprienza americana

La coppia, trasferitasi negli Stati Uniti per costruire nuovi progetti e valorizzare la propria notorietà, ha ottenuto risultati rilevanti, tra cui l'accordo da 100 milioni di dollari con Netflix. Tuttavia, secondo le fonti, il sogno americano si starebbe affievolendo: Meghan si sentirebbe isolata e faticherebbe a far decollare nuove iniziative. Da qui l'idea che possa esserci spazio per un riavvicinamento alla famiglia reale e un possibile ritorno oltremanica.

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