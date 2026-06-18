Dopo il pari, inaspettato, del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Cannavaro. Oggi in campo R. Ceca - Sudafrica (ore 18) e Svizzera - Bosnia (21)
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Dopo il pari, inaspettato, del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Cannavaro. Oggi in campo R. Ceca - Sudafrica (ore 18) e Svizzera - Bosnia (21).
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Luis Diaz trascina la Colombia
La Colombia ha sconfitto 3-1 l'Uzbekistan in una partita del gruppo K dei Mondiali 2026, giocata a Città del Messico. Le reti sono state realizzate da Daniel Munoz al '40, pareggio della squadra allenata da Fabio Cannavaro con una rete di Fayzullaev al '59, e poi gol decisivi di Luis Diaz al '64 e di Campaz al '98.
Tre punti per il Ghana
Il Ghana ha battuto nella notte italiana Panama 1-0 in una partita del gruppo L dei Mondiali 2026, giocata a Toronto. La rete decisiva è stata segnata nel recupero, al 95/o, da Caleb Yirenkyi su assist di Brandon Thomas-Asante.
Delusione CR7
Portogallo e Repubblica democratica del Congo hanno pareggiato ieri per 1-1 nella partita del Gruppo K dei Mondiali di calcio. Allo Houston Stadium, il Portogallo è passato in vantaggio al 6' del primo tempo con un colpo di testa di Joao Neves. Il pari del Congo al 50' pt con un gol di Wissa.
Bene l'Inghilterra all'esordio
L'Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 (2-2) in una partita del gruppo L dei Mondiali 2026, giocata a Dallas. I gol nel primo tempo al 12' su rigore e al 42' di Kane, al 35' di Baturina, al 50' di Musa. Nel secondo tempo al 2' di Bellingham, al 40' di Rashford.