Dopo il pari, inaspettato, del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Cannavaro. Oggi in campo R. Ceca - Sudafrica (ore 18) e Svizzera - Bosnia (21)