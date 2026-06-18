Mondiali 2026, i risultati: Ghana e Colombia conquistano i tre punti

Protagonista indiscusso del match è stato Luis Diaz. L'attaccante del Bayern Monaco ha collezionato un assist, un gol e anche un palo colpito, il tutto davanti a 80.824 spettatori. Da un suo pallonetto è nato il gol di Daniel Munoz al 40'. Abbosbek Fayzullaev ha pareggiato segnando il primo gol della storia della sua nazionale ai Mondiali, insaccando di testa il rimbalzo dopo la parata sul tiro al volo di Eldor Shomurodov. Infine Diaz stesso ha riportato in vantaggio la Colombia con un tiro su cui però il portiere uzbeko Utkir Yusupov poteva far meglio. Sul finire del lungo recupero, quasi dieci minuti, Jaminton Campaz ha portato la Colombia sul 3-0, ancora con un colpo di testa. La vittoria ha portato la Colombia in testa al girone K, in cui figurano anche il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo, che in precedenza avevano pareggiato 1-1.

Luis Diaz esulta dopo il gol - ©Ansa