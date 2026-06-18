Mondiali 2026, i risultati: Ghana e Colombia conquistano i tre punti

Introduzione
Con un gol in pieno recupero di Caleb Yirenkyi su assist di Brandon Thomas-Asante, il Ghana ha avuto la meglio su Panama. Guidata da Luis Diaz, la Colombia ha invece battuto l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Alle 18 in campo Repubblica Ceca contro Sudafrica, mentre alle 21 si sfidano Svizzera e Bosnia. Ieri pari inatteso per il Portogallo e vittoria convincente dell'Inghilterra di Harry Kane.
Quello che devi sapere
Il Ghana all'ultimo respiro
Il Ghana ha sconfitto Panama 1-0 in una partita valida per il gruppo L dei Mondiali 2026, giocata a Toronto. La rete decisiva è stata segnata in pieno recupero, quando mancavano una manciata di minuti alla fine, da Caleb Yirenkyi su assist di Brandon Thomas-Asante. Nel girone gli africani, che erano all'esordio in questa rassegna, raggiungono a tre punti l'Inghilterra che ieri ha avuto la meglio sulla Croazia.
La Colombia batte l'Uzbekistan 3-1 nel girone K
La Colombia, sempre nella notte italiana, ha battuto 3-1 l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro in un match giocato alla stadio Azteca di Città del Messico, per una partita valida per il girone K dei mondiali. La Colombia è passata in vantaggio con Munoz al 40', raggiunta poi dall'Uzbekistan con il gol di Fayzullaev al 60'. Cinque minuti dopo Luis Diaz ha riportato in vantaggio li sudamericani che, infine, hanno chiuso il match con Campaz al nono minuto di recupero.
La partita di Luis Diaz
Protagonista indiscusso del match è stato Luis Diaz. L'attaccante del Bayern Monaco ha collezionato un assist, un gol e anche un palo colpito, il tutto davanti a 80.824 spettatori. Da un suo pallonetto è nato il gol di Daniel Munoz al 40'. Abbosbek Fayzullaev ha pareggiato segnando il primo gol della storia della sua nazionale ai Mondiali, insaccando di testa il rimbalzo dopo la parata sul tiro al volo di Eldor Shomurodov. Infine Diaz stesso ha riportato in vantaggio la Colombia con un tiro su cui però il portiere uzbeko Utkir Yusupov poteva far meglio. Sul finire del lungo recupero, quasi dieci minuti, Jaminton Campaz ha portato la Colombia sul 3-0, ancora con un colpo di testa. La vittoria ha portato la Colombia in testa al girone K, in cui figurano anche il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo, che in precedenza avevano pareggiato 1-1.
Le sfide odierne
Con le ultime gare, tutte le Nazionali sono scese almeno una volta in campo. Oggi, si riparte con la seconda sfida dei gironi per tutti. I primi a scendere in campo sono Repubblica Ceca e Sudafrica, quando saranno le 18 in Italia. Entrambe nel gruppo A, hanno perso tutte e due all'esordio, rispettivamente contro Corea del Sud e Messico. Alle 21 è la volta di Svizzera e Bosnia, inserite nel gruppo B. Entrambe arrivano con un punto in classifica nel girone.
Il ciclone Kane
Ieri, invece, era atteso l'esordio dell'Inghilterra che ha sconfitto la Croazia per 4-2 (2-2) in una partita del gruppo L dei Mondiali 2026, giocata a Dallas. I gol nel primo tempo sono stati segnati al 12' su rigore e al 42' da Harry Kane, al 35' da Baturina e al 50' da Musa. Nel secondo tempo in gol al 2' Bellingham e al 40' Rashford.
La delusione di CR7
Portogallo e Repubblica democratica del Congo, sempre ieri, hanno pareggiato 1-1 in una partita valida per il gruppo K. Allo Houston Stadium, il Portogallo era passato in vantaggio al 6' del primo tempo con un colpo di testa di Joao Neves. Il pari del Congo è arrivato al 50' del primo tempo con un gol di Wissa. Male Cristiano Ronaldo, mai veramente decisivo per i lusitani.
Il Messico si allena a porte chiuse
La nazionale di calcio del Messico ha svolto un allenamento a porte chiuse in un centro sportivo di Zapopan. Su indicazione del commissario tecnico Javier Aguirre, la seduta si è concentrata sulla tattica da impiegare contro la Corea del Sud nel secondo incontro del gruppo A, con l'obiettivo di superare il turno a cui accederanno 32 delle 48 squadre partecipanti. Il manto erboso della struttura è stato adattato per simulare le condizioni del vicino stadio di Guadalajara, curando la velocità e il rimbalzo del pallone. Nello stesso impianto si era allenata anche la Repubblica Ceca prima della sconfitta contro i sudcoreani dell'11 giugno.
Bufera su Maradona
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