Mondiali di calcio 2026, il Canada travolge il Qatar ma grave infortunio per Koné. LIVE
Il Messico batte la Corea del Sud 1-0 ed è la prima squadra ad accedere ai 16esimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol ma la festa è rovinata dall'infortunio di Koné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, gli Usa avranno il match-point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026
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Il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol ma la festa è rovinata dall'infortunio di Koné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, gli Usa avranno il match-point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles.
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Mondiali 2026, Messico-Corea del Sud 1-0: risultati e partite di oggiVai al contenuto
Ancelotti alla vigilia di Brasile-Haiti: "La squadra può e deve fare meglio"
"La squadra può e deve fare meglio". Lo ha detto il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida con Haiti ai Mondiali 2026, iniziati per la Selecao con un pareggio contro il Marocco. Ancelotti ha annunciato alcune modifiche alla formazione titolare contro Haiti: "Faremo qualche cambiamento, forse faremo entrare un giocatore più fresco. Dobbiamo migliorare in termini di equilibrio e qualità di gioco. Sbagliare meno passaggi. Abbiamo la qualità per farlo, per disputare una partita divertente". "Non ho alcun problema a comunicare la formazione iniziale. Il calcio non ha segreti - ha aggiunto - ma preferisco dirlo prima ai giocatori". Contro il Marocco - ha proseguito - "la partita non è andata bene e mi rende un po' critico nei confronti della squadra, dobbiamo trovare una soluzione. Abbiamo lavorato in questi giorni per cercare di risolvere la situazione e credo che ci riusciremo perché continuo a confidare nel fatto che la squadra sarà competitiva in questo Mondiale"
Iran presenterà un reclamo contro "restrizioni"
La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Lo ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare i visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles "solo un giorno prima della partita", invece che due come richiesto.
Messico-Corea del Sud 1-0
Sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A il Messico ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Giocata a Guadalajara, la gara è stata decisa da un gol di Luis Romo al '49 che ha sfruttato un'indecisione del portiere coreano Kim Seung-Gyu.
Mondiali: Canada-Qatar 6-0
Il Canada ha sconfitto 6-0 il Qatar in una partita del gruppo B dei Mondiali 2026, giocata a Vancouver. Le reti dei nordamericani sono state realizzate da Larin al '16, da Jonathan David al '28, al '45+3 e al '90+1, da Saliba al '63 e da Shaffelburg al '74. Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Kone, uscito dal campo in barella. Il Qatar ha terminato la partita in nove dopo due espulsioni.