"La squadra può e deve fare meglio". Lo ha detto il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida con Haiti ai Mondiali 2026, iniziati per la Selecao con un pareggio contro il Marocco. Ancelotti ha annunciato alcune modifiche alla formazione titolare contro Haiti: "Faremo qualche cambiamento, forse faremo entrare un giocatore più fresco. Dobbiamo migliorare in termini di equilibrio e qualità di gioco. Sbagliare meno passaggi. Abbiamo la qualità per farlo, per disputare una partita divertente". "Non ho alcun problema a comunicare la formazione iniziale. Il calcio non ha segreti - ha aggiunto - ma preferisco dirlo prima ai giocatori". Contro il Marocco - ha proseguito - "la partita non è andata bene e mi rende un po' critico nei confronti della squadra, dobbiamo trovare una soluzione. Abbiamo lavorato in questi giorni per cercare di risolvere la situazione e credo che ci riusciremo perché continuo a confidare nel fatto che la squadra sarà competitiva in questo Mondiale"