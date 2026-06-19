Al 52', sul punteggio di 3-0 per i nordamericani, il centrocampista è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso. Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi, mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver

Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Koné durante la gara della Nazionale di casa contro il Qatar . Al 52', sul punteggio di 3-0 per i nordamericani - Koné è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso. Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi, mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver. Il Mondiale del centrocampista finisce qui, ma la preoccupazione è enorme anche per la prossima stagione, visto che la gamba ha riportato una brutta frattura.

La foto con Bombito in ospedale post operazione

Al termine della partita, l'allenatore del Canada Jesse Marsch ha spiegato: "È un ragazzo splendido. Lo adoriamo. Siamo tutti con lui, è una perdita per noi, ma presto tornerà a giocare per il Canada, avrà una fantastica carriera". Anche il compagno e centravani della Juventus Jonathan David ha commentato l'episodio, sottolineando l'inutilità dell'intervento da parte del giocatore del Qatar: "Se c'è una situazione dove non puoi prendere la palla, non ha senso intervenire così. Rischi solo di far male a qualcuno". Subito dopo la partita, il compagno di squadra Moise Bombito è andato a trovae Koné in ospedale. I due hanno scattato una foto, post operazione, con il centrocampista del Sassuolo sorridente.