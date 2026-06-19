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Ismael Koné, grave infortunio per il centrocampista del Sassuolo durante Canada-Qatar

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©Ansa

Al 52', sul punteggio di 3-0 per i nordamericani, il centrocampista è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso. Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi, mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver

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Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Koné durante la gara della Nazionale di casa contro il Qatar. Al 52', sul punteggio di 3-0 per i nordamericani - Koné è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso. Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi, mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver. Il Mondiale del centrocampista finisce qui, ma la preoccupazione è enorme anche per la prossima stagione, visto che la gamba ha riportato una brutta frattura.

Koné
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La foto con Bombito in ospedale post operazione

Al termine della partita, l'allenatore del Canada Jesse Marsch ha spiegato: "È un ragazzo splendido. Lo adoriamo. Siamo tutti con lui, è una perdita per noi, ma presto tornerà a giocare per il Canada, avrà una fantastica carriera". Anche il compagno e centravani della Juventus Jonathan David ha commentato l'episodio, sottolineando l'inutilità dell'intervento da parte del giocatore del Qatar: "Se c'è una situazione dove non puoi prendere la palla, non ha senso intervenire così. Rischi solo di far male a qualcuno". Subito dopo la partita, il compagno di squadra Moise Bombito è andato a trovae Koné in ospedale. I due hanno scattato una foto, post operazione, con il centrocampista del Sassuolo sorridente.

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