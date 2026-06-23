Mondiali, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in totale

A guardare questa classifica si può solo restare a bocca aperta. Da Diego Armando Maradona a Pelè, da Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Senza dimenticare Roberto Baggio o Miro Klose. Sono i bomber che, in assoluto, hanno messo a referto più reti in una fase finale di un mondiale di calcio. E la classifica è appena stata riscritta