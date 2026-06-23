Mondiali, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in totale

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Mondiali di calcio, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in assoluto

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Ansa / Getty

A guardare questa classifica si può solo restare a bocca aperta. Da Diego Armando Maradona a Pelè, da Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Senza dimenticare Roberto Baggio o Miro Klose. Sono i bomber che, in assoluto, hanno messo a referto più reti in una fase finale di un mondiale di calcio. E la classifica è appena stata riscritta

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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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