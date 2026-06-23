Mondiali, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in totale

Mondiali di calcio, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in assoluto
A guardare questa classifica si può solo restare a bocca aperta. Da Diego Armando Maradona a Pelè, da Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Senza dimenticare Roberto Baggio o Miro Klose. Sono i bomber che, in assoluto, hanno messo a referto più reti in una fase finale di un mondiale di calcio. E la classifica è appena stata riscritta
- Nell'elenco dei calciatori che hanno segnato più gol nelle fasi finali di un mondiale di calcio ci sono giocatori che hanno fatto la storia di questo sport e che rappresentano, di fatto, l'olimpo del calcio all time. Tra loro, seppur fuori dalla top ten, c'è anche Diego Armando Maradona che si è fermato a quota 8, stesso score di Rudi Voller e Rivaldo, ad esempio. Ma anche di Neymar e Kane che però possono ancora incrementare il loro bottino. Proprio il capitano degli inglesi è adesso a quota 10.
- A quota otto c'è anche CR7, leader assoluto del Portogallo, presentatosi ai nastri di partenza del Mondiale 2026 per arrivare fino in fondo. Il capitano dei lusitani può aumentare le statistiche ed avvicinarsi a mostri sacri del calcio di sempre in fatto di gol messi a referto in una rassegna iridata.
- Con 16 presenze e 9 gol alle fase finali dei mondiali c'è anche Roberto Baggio a far parte di questo ristretto gruppo di campioni. Il campione azzurro è stato protagonista assoluto ad Usa '94, mancando solo il rigore nella finale col Brasile. A quota 9 ci sono calciatori del calibro di Uwe Seeler (21 presenze), Jairzinho (16 presenze), Paolo Rossi (14 presenze), David Villa (12 prsesenze), Vavà (10 presenze), Bobo Vieri (9 presenze), Eusebio (6 presenze).
- A quota 10 reti c'è un altro dei simboli più fulgidi del calcio argentino: Gabriel Omar Batistuta. A lungo anche nel campionato italiano, ha siglato quel numero di gol ai mondiali in 12 presenze. Sempre a 10, oltre al già citato Kane, ci sono Lato (20 presenze), Muller (19 presenze), Cubillas (13 presenze), Lineker (12 presenze) e Rahn (10 presenze).
- A 12 reti in 14 presenze c'è un autentico monumento del calcio mondiale: Pelè. La sua impronta anche e soprattutto nei mondiali è stata indelebile per il Brasile. Prima di lui, a quota 11, ci sono in classifica anche il tedesco Klinsmann (17 presenze) e l'ungherese Kocsis (5 presenze).
- Il Brasile annovera in questa particolare classifica diversi campioni di livello assoluto. Tra loro c'è senza dubbio Luis Nazario da Lima, più semplicemente "Ronaldo il fenomeno". Con la casacca verdeoro ha collezionato 15 gol in 19 presenze durante le fasi finali dei mondiali di calcio. A 14 c'è il tedesco Gerd Muller (13 presenze), mentre a 13 gol si trova il francese Just Fontaine, con 6 presenze.
- Le due doppiette messe a segno contro Senegal e Iraq hanno portato Kylian Mbappè a raggiungere la considerevole quota di 16 gol in 16 presenze. Dato che, ovviamente, potrà essere ritoccato al rialzo anche viste le velleità di vittoria dei transalpini nella rassegna in Usa, Canada e Messico.
- Prima del via di questa rassegna iridata era Miroslav Klose il re di questa speciale classifica. Il tedesco è entrato nella storia della sua Nazionale per aver trascinato la Germania a suon di gol: sono 16 quelli messi a segno in 24 presenze, un numero ragguardevole superato solamente dallo strepitoso avvio avvio di Messi in questo Mondiale.
- Ha letteralmente incantato nei primi due incontri dei Mondiali 2026, segnando cinque reti in 180 minuti contro Algeria e Austria. Con queste prodezze Lionel Messi è arrivato a 18 reti in 28 presenze, diventando il marcatore più prolifico di sempre dei Mondiali.