Alle 2.30 italiane scenderà in campo il Brasile di Carlo Ancelotti contro Haiti a Philadelphia. Dopo il pareggio ottenuto all'esordio contro il Marocco, la Seleção è chiamata a conquistare i primi tre punti del torneo. "La squadra può e deve fare di più", ha dichiarato il commissario tecnico verdeoro alla vigilia della sfida. Ancelotti ha annunciato alcune modifiche alla formazione titolare contro Haiti: "Faremo qualche cambiamento, forse faremo entrare un giocatore più fresco. Dobbiamo migliorare in termini di equilibrio e qualità di gioco. Sbagliare meno passaggi. Abbiamo la qualità per farlo, per disputare una partita divertente". "Non ho alcun problema a comunicare la formazione iniziale. Il calcio non ha segreti - ha aggiunto - ma preferisco dirlo prima ai giocatori". Contro il Marocco, ha proseguito, "la partita non è andata bene e mi rende un po' critico nei confronti della squadra, dobbiamo trovare una soluzione. Abbiamo lavorato in questi giorni per cercare di risolvere la situazione e credo che ci riusciremo perché continuo a confidare nel fatto che la squadra sarà competitiva in questo Mondiale". "Dobbiamo fare bene molte cose: difendere in blocco basso, attaccare, sfruttare la qualità individuale, essere aggressivi in avanti, abbassare il blocco, difendere nella propria area" ha osservato. "Haiti è una squadra molto equilibrata, con qualità soprattutto fisica, ben organizzata e con un sistema piuttosto chiaro. Giocano un buon calcio con le caratteristiche che hanno. Dobbiamo rispettare tutti perché questo è un Mondiale e tutti sono molto motivati”, ha concluso.