Introduzione
Il Mondiale 2026 entra nel vivo con le sfide della seconda giornata della fase a gironi. Nella notte italiana il Messico ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale grazie al successo per 1-0 sulla Corea del Sud. Tra gli altri risultati, la Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia mentre il Canada ha dominato contro il Qatar (6-0). Il programma di oggi, venerdì 19 giugno, prevede alle 21 Usa-Australia. Alla mezzanotte italiana spazio a Scozia-Marocco, mentre nella notte tra venerdì e sabato si giocheranno Brasile-Haiti alle 2.30 e Turchia-Paraguay alle 5. (MONDIALI: LE NOTIZIE IN DIRETTA)
Quello che devi sapere
Messico ai sedicesimi: battuta la Corea del Sud
Il Messico è la prima nazionale a staccare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al pubblico di Guadalajara, nella notte la formazione messicana ha superato 1-0 la Corea del Sud. La gara è stata decisa da un gol di Luis Romo al '49 che ha sfruttato un'indecisione del portiere coreano Kim Seung-Gyu.
Pareggio tra Sudafrica e Repubblica Ceca
Nell'altra partita del girone è terminata in parità la sfida tra Sudafrica e Repubblica Ceca. Il match si è concluso sull'1-1, un risultato che mantiene aperti i giochi per la qualificazione
La Svizzera travolge la Bosnia
Netta affermazione della Svizzera, che ha superato la Bosnia con il punteggio di 4-1.
Canada senza ostacoli contro il Qatar
Vittoria larga anche per il Canada, protagonista di un netto 6-0 contro il Qatar. Un risultato che conferma l'ottimo momento della formazione nordamericana e che rappresenta un passo importante verso il passaggio del turno. Le reti dei nordamericani sono state realizzate da Larin al '16, da Jonathan David al '28, al '45+3 e al '90+1, da Saliba al '63 e da Shaffelburg al '74.
Il grave infortunio di Koné
Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Kone, uscito dal campo in barella. Il Qatar ha terminato la partita in nove dopo due espulsioni.
Oggi Usa-Australia alle 21
Il primo appuntamento del programma odierno è Usa-Australia, in calendario alle 21. Gli Stati Uniti arrivano alla sfida con la possibilità di ottenere la qualificazione alla fase successiva. Gli Usa vogliono infatti dare continuità al 4-1 al Paraguay, mentre i Socceroos vogliono dimostrare che la vittoria sulla Turchia non è stata un caso.
Nella notte Scozia-Marocco
A mezzanotte italiana sarà la volta di Scozia-Marocco, gara valida per il gruppo C. La Scozia guida il raggruppamento dopo il successo di misura contro Haiti, mentre il Marocco ha esordito fermando il Brasile sull'1-1.
Brasile-Haiti, Ancelotti cerca la prima vittoria
Alle 2.30 italiane scenderà in campo il Brasile di Carlo Ancelotti contro Haiti a Philadelphia. Dopo il pareggio ottenuto all'esordio contro il Marocco, la Seleção è chiamata a conquistare i primi tre punti del torneo. "La squadra può e deve fare di più", ha dichiarato il commissario tecnico verdeoro alla vigilia della sfida. Ancelotti ha annunciato alcune modifiche alla formazione titolare contro Haiti: "Faremo qualche cambiamento, forse faremo entrare un giocatore più fresco. Dobbiamo migliorare in termini di equilibrio e qualità di gioco. Sbagliare meno passaggi. Abbiamo la qualità per farlo, per disputare una partita divertente". "Non ho alcun problema a comunicare la formazione iniziale. Il calcio non ha segreti - ha aggiunto - ma preferisco dirlo prima ai giocatori". Contro il Marocco, ha proseguito, "la partita non è andata bene e mi rende un po' critico nei confronti della squadra, dobbiamo trovare una soluzione. Abbiamo lavorato in questi giorni per cercare di risolvere la situazione e credo che ci riusciremo perché continuo a confidare nel fatto che la squadra sarà competitiva in questo Mondiale". "Dobbiamo fare bene molte cose: difendere in blocco basso, attaccare, sfruttare la qualità individuale, essere aggressivi in avanti, abbassare il blocco, difendere nella propria area" ha osservato. "Haiti è una squadra molto equilibrata, con qualità soprattutto fisica, ben organizzata e con un sistema piuttosto chiaro. Giocano un buon calcio con le caratteristiche che hanno. Dobbiamo rispettare tutti perché questo è un Mondiale e tutti sono molto motivati”, ha concluso.
Turchia-Paraguay alle 5:00
Chiuderà il programma della notte Turchia-Paraguay, in calendario alle 5 (ora italiana). La nazionale allenata da Vincenzo Montella è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro l'Australia e ha bisogno di un risultato positivo per rilanciare il proprio cammino mondiale.
Iran presenterà un reclamo contro “restrizioni”
La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Lo ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare i visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles "solo un giorno prima della partita", invece che due come richiesto.