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Mondiali 2026, l'Inghilterra frena, bene Croazia e Colombia. Ronaldo da record. LIVE

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Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro: doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B: Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada

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Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 (gol di Munoz) e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro: doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B: Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.

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