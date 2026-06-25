Mondiali 2026, Sudafrica-Corea del Sud 1-0 e Scozia-Brasile 0-3. LIVE

Nella scorsa notte si è conclusa la terza giornata della fase a gironi. Nel gruppo C, Scozia-Brasile finisce 0-3, mentre il Marocco batte Haiti 4-2. Nel girone A Repubblica Ceca-Messico 0-3 e Sudafrica-Corea del Sud 1-0
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Nella scorsa notte si è conclusa la terza giornata della fase a gironi. Nel gruppo C, Scozia-Brasile finisce 0-3, mentre il Marocco batte Haiti 4-2. Nel girone A Repubblica Ceca-Messico 0-3 e Sudafrica-Corea del Sud 1-0.
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Mondiali 2026, giornata 14: cosa è successo
Mondiali, vincono Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica: i risultati
Con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delineano il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia (3-1), il Marocco contro Haiti (4-2) e poi, ancora, il Sudafrica contro la Corea del Sud (1-0) ed il Messico contro la Repubblica Ceca (3-0). Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar (3-1) e la Svizzera ha superato il Canada (2-1).
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Sudafrica-Corea del Sud 1-0
Sudafrica-Corea del Sud 1-0 nella terza giornata del girone A del Mondiale 2026. La rete segnata da Thapelo Maseko dopo una grande ripartenza. I Bafana Bafana si qualificano ai sedicesimi da secondi in classifica (4 punti) scavalcando i coreani, fermi a 3 punti.
Repubblica Ceca-Messico 0-3
Repubblica Ceca-Messico 0-2 nella terza giornata del girone A del Mondiale 2026. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Chavez porta in vantaggio i messicani al 55'. Raddoppio di Quinones al 61', tris di Fidalgo al 94'. Ovazione per l'ingresso in campo al 77' di Ochoa, storico portiere che compirà 41 anni a luglio. Per lui è il sesto mondiale (record come Messi e Ronaldo). Il Messico si qualifica ai sedicesimi vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno (nove punti) con 6 gol segnati e zero subiti. Eliminata la Repubblica Ceca, ultima in classifica.
Marocco-Haiti 4-2
Marocco-Haiti 4-2 nella terza giornata del gruppo C del Mondiale 2026. Nordafricani in svantaggio al 10' per un'autorete di Bounou. Il pareggio al 39' con Hakimi. Haiti di nuovo in vantaggio al 43' con Isidor, e di nuovo pareggio del Marocco con Saibari al 46'. Nella ripresa il Marocco prende il largo: a segno Rahimi al 78' e Yassine all'89'. Il Marocco chiude il girone secondo in classifica con 7 punti, gli stessi del Brasile ma con una peggiore differenza reti.
Scozia-Brasile 0-3
Scozia-Brasile 0-3 nella terza giornata del gruppo C del Mondiale 2026. Brasile subito in vantaggio, al 7' minuto del primo tempo con un gol di Vinicius, a cui viene annullata una seconda rete messa a segno al 19' per un fallo in attacco. Doppietta rimandata di poco: ancora Vinicius segna nel recupero del primo tempo, al 48', con un colpo di testa. Nella ripresa arrotonda Cunha al 60'. Boato dei tifosi verdeoro per l'ingresso in campo di Neymar, al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti e una differenza reti migliore di quella del Marocco.