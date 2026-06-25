Mondiali 2026, Sudafrica-Corea del Sud 1-0 e Scozia-Brasile 0-3. LIVE

Con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delineano il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia (3-1), il Marocco contro Haiti (4-2) e poi, ancora, il Sudafrica contro la Corea del Sud (1-0) ed il Messico contro la Repubblica Ceca (3-0). Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar (3-1) e la Svizzera ha superato il Canada (2-1).