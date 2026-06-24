La FIFA sta valutando una modifica al regolamento dei calci di rigore in vista dell'inizio della fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, sono in corso confronti con l'IFAB, l'organo che ha il potere di intervenire sulle regole del gioco, per introdurre un cambiamento già prima dei sedicesimi di finale.

Alla base della proposta c'è la convinzione che la squadra che calcia per prima goda di un vantaggio statistico rispetto all'avversaria. A sostegno di questa tesi, la FIFA avrebbe presentato uno studio accademico pubblicato nel 2023, secondo cui iniziare la sequenza dei rigori aumenterebbe sensibilmente le probabilità di vittoria: ben il 22% in più rispetto agli avversari. Attualmente, prima dei rigori vengono effettuati due lanci della monetina: uno per stabilire la porta verso cui si tirerà e un secondo per assegnare alla squadra vincitrice del sorteggio la possibilità di scegliere se battere per prima o per seconda. Il sistema può quindi favorire o penalizzare una squadra in entrambi i sorteggi.

La FIFA propone di ridurre i lanci della monetina a uno soltanto

In caso di vittoria del sorteggio, il capitano dovrebbe scegliere un solo vantaggio tra la porta e l'ordine di esecuzione dei rigori; l'altra opzione andrebbe automaticamente agli avversari. L'idea è quella di distribuire in modo più equo i benefici derivanti dal sorteggio iniziale. Va comunque sottolineato che non tutti gli studi concordano sull'entità del vantaggio: alcune ricerche più recenti hanno infatti evidenziato una differenza molto più ridotta tra chi calcia per primo e chi per secondo.