Meglio Messi o Ronaldo? La scelta può dipendere dal credo politico

Un sondaggio internazionale condotto dagli esperti della Nanyang Technological University di Singapore ha cercato di capire cosa ci sia dietro alla preferenza per il capitano dell'Argentina o per quello del Portogallo. La ricerca è stata condotta su oltre 10.000 partecipanti provenienti da 26 paesi: ecco cosa è emerso

Cosa è emerso dal sondaggio

Analizzando i dati del sondaggio, è emerso come a livello nazionale i partecipanti di 11 paesi, tra cui anche Singapore, hanno espresso un giudizio mediamente più favorevole per Ronaldo. Invece i partecipanti di altri otto paesi hanno preferito Messi, mentre in sette paesi non è emersa una preferenza statisticamente chiara tra i due giocatori. "Il significato dei risultati va oltre il calcio", ha spiegato il professor Saifuddin Ahmed della "Wee Kim Wee School of Communication and Information della NTU", che ha coordinato lo studio. I risultati, hanno riferito ancora gli esperti, suggeriscono proprio che "l'identità politica potrebbe essere associata a preferenze culturali che apparentemente hanno poco a che fare con la politica stessa". Secondo Saifuddin, in questo senso, "Messi e Ronaldo proiettano immagini pubbliche nettamente diverse". L'argentino è "comunemente associato ad un'immagine più riservata e orientata al gioco di squadra, mentre Ronaldo è noto per esprimere apertamente la sua ambizione e celebrare i successi individuali". In base a questo assunto, dunque, i fan "potrebbero essere più attratti dal giocatore la cui immagine pubblica si allinea con i loro valori più ampi".

Altri fattori legati alla preferenza per Messi o Ronaldo

Ma ci sono anche altri risvolti interessanti da sottolineare. I ricercatori hanno anche esaminato se altre caratteristiche personali dei partecipanti al sondaggio, come l'autostima, oltre che abitudini legate all'utilizzo di determinati social, fossero associate alla preferenza per un giocatore piuttosto che per un altro. E' emerso, in questo senso, che gli intervistati che si informavano maggiormente tramite piattaforme come TikTok e Instagram tendevano a preferire Ronaldo. Una possibile spiegazione, secondo i ricercatori, sarebbe legata all'evidente presenza di Ronaldo sulle piattaforme social dove gli utenti possono imbattersi più frequentemente nella sua immagine pubblica, "accuratamente costruita". E anche i partecipanti dotati di una spiccata autostima sono stati più propensi a preferire Ronaldo. Per i ricercatori questo risultato "è coerente con le ricerche sull'autoaffermazione". Una possibile spiegazione è legata al fatto che le persone con un'autostima più elevata "potrebbero essere più inclini a identificarsi con figure pubbliche ambiziose e dominanti, i cui successi rafforzano la loro visione positiva di sé".