Europei canottaggio, l'Italia conquista cinque medaglie: due gli ori

A Varese bronzo per il due senza femminile e per il due senza maschile.Nelle specialità paralimpiche, argento per il quattro con mix PR3 e nelle specialità non olimpiche, oro nel doppio pesi leggeri maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e nel doppio pesi leggeri femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol

È solo il primo giorno degli Europei di canottaggio ma il team azzurro fa incetta di medaglie e ne porta a casa ben cinque, di cui due ori. A Varese, dove si sta svolgendo la competizione sportiva, bronzo per il due senza femminile, Laura Meriano e Alice Codato, e per il due senza maschile (Matteo Lodo, Giovanni Codato).

Nelle specialità paralimpiche, argento per il quattro con mix PR3 (Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, timoniera Chiara Reto). Nelle specialità non olimpiche, i successi firmati dal doppio pesi leggeri maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e dal doppio pesi leggeri femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol. Nel complesso, quindi, Italia sul podio con due ori, un argento e due bronzi.