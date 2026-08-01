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Europei canottaggio, l'Italia conquista cinque medaglie: due gli ori

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A Varese bronzo per il due senza femminile e per il due senza maschile.Nelle specialità paralimpiche, argento per il quattro con mix PR3 e nelle specialità non olimpiche, oro nel doppio pesi leggeri maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e nel doppio pesi leggeri femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol

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È solo il primo giorno degli Europei di canottaggio ma il team azzurro fa incetta di medaglie e ne porta a casa ben cinque, di cui due ori. A Varese, dove si sta svolgendo la competizione sportiva, bronzo per il due senza femminile, Laura Meriano e Alice Codato, e per il due senza maschile (Matteo Lodo, Giovanni Codato).

Nelle specialità paralimpiche, argento per il quattro con mix PR3 (Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, timoniera Chiara Reto). Nelle specialità non olimpiche, i successi firmati dal doppio pesi leggeri maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e dal doppio pesi leggeri femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol. Nel complesso, quindi, Italia sul podio con due ori, un argento e due bronzi.

Le medaglie azzurre di canottaggio 

Il due senza femminile di Meriano e Codato, in una finale dominata dalla Romania, lotta sino all'arrivo per l'argento che sfuma per 78 centesimi a vantaggio della Repubblica Ceca. Una medaglia importante, segnale di continuità dopo la storica vittoria alla Henley Royal Regatta. Dopo il bronzo in Coppa del Mondo vinto un mese e mezzo fa a Plovdiv, il due senza maschile di Lodo e Codato chiude ancora terzo a poco più di tre secondi dalla Romania: finale di gara palpitante, con gli azzurri preceduti di un soffio dalla Lituania e bravi a contenere gli attacchi della Grecia. Due finali, quelle del due senza, una a un quarto d'ora di distanza dall'altra con l'abbraccio tra i fratelli Alice e Giovanni Codato e la premiazione della gara maschile effettuata dal Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Grande prova anche per il quattro con mix PR3. Pararowing azzurro d'argento grazie alla compattezza espressa da Osualdini, Frank, Foresti e Litvinchuk (tim. Reto) in una gara in cui a vincere è la Gran Bretagna con la Francia al terzo posto. La conferma del valore dell'Italia nel settore Pesi Leggeri è sancita dagli ori conquistati dalle giovani coppie del doppio: Christoforakis-Borgonovo e Sali-Schincariol.

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