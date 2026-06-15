Mondiali 2026, i piatti preferiti dei giocatori: da Ronaldo a Neymar

Mondiali, i piatti preferiti dei giocatori: dal Bacalhau di Ronaldo alla milanesa di MessiSport
Introduzione
Anche i campioni hanno le loro preferenze. Tra chi segue un'alimentazione rigorosa e chi si concede degli sgarri, tutti hanno le idee chiare sui loro piatti preferiti, rendendo spesso omaggio alle tradizioni culinarie dei propri Paesi di origine. Li ha rivelati il sito tasteatlas.com sulla sua pagina Instagram
Quello che devi sapere
Cristiano Ronaldo
Il campione portoghese ama il Bacalhau à Brás, una ricetta tipica del suo Paese il cui ingrediente principale è il baccalà, accompagnato da cipolle, patate e uova. Una preferenza che riflette lo stretto legame di Ronaldo con la cucina delle sue radici.
Lionel Messi
Anche Messi opta per un'opzione tipica del suo Paese: la cosiddetta "milanesa napolitana", un celebre piatto argentino nato a Buenos Aires, che unisce la tradizione della cotoletta italiana agli ingredienti della pizza. La fettina di carne impanata, e rigorosamente fritta, viene infatti ricoperta con salsa di pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella sciolta. Al lato, non può mancare una porzione di patatine fritte.
Kylian Mbappé
L'attaccante del Real Madrid non ha mai nascosto la sua passione per lo jamón ibérico, che ama accompagnare con il formaggio Manchego. Una classica combinazione della cucina spagnola.
Mohamed Salah
Il piatto preferito di "Momo" viene naturalmente dalla tradizione egiziana e si chiama "koshari". Uno dei più comuni ed economici del Paese, composto da riso, maccheroni, lenticchie, ceci, salsa di pomodoro speziata e cipolle fritte.
Lamine Yamal
La scelta del giovane campione del Barcellona ricade sul riso con pollo e salsa di arachidi. Un piatto che ama ricreare a casa prima delle partite e che si ispira alle radici della mamma, originaria della Guinea Equatoriale.
Neymar
Il piatto preferito di Neymar è un classico della cucina brasiliana: riso, fagioli, bistecca, patatine e farofa. Semplice e familiare, si tratta di una pietanza da tutti i giorni.
Erling Haaland
Il calciatore norvegese ha ammesso di amare il kebab, ma di mangiarlo occasionalmente perchè inconciliabile con la sua rigida dieta calcistica.
Harry Kane
Il piatto preferito di Kane è il salmone con riso e verdure. Un pasto semplice e bilanciato, che lo aiuta ad affrontare i grandi impegni sportivi.
Kevin De Bruyne
Il calciatore ama prepararsi i cannelloni ricotta e spinaci, un classico piatto italiano.
Son Heung-min
Heung-min sceglie il bulgogi con kimchi, una delle combinazioni più celebri della cucina tradizionale coreana. In cui sottili fettine di manzo marinate e grigliate si uniscono al cavolo fermentato.