Mondiali 2026, i piatti preferiti dei giocatori: da Ronaldo a Neymar

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Mondiali, i piatti preferiti dei giocatori: dal Bacalhau di Ronaldo alla milanesa di Messi

Sport
Da Tasteatlas

Introduzione

Anche i campioni hanno le loro preferenze. Tra chi segue un'alimentazione rigorosa e chi si concede degli sgarri, tutti hanno le idee chiare sui loro piatti preferiti, rendendo spesso omaggio alle tradizioni culinarie dei propri Paesi di origine. Li ha rivelati il sito tasteatlas.com sulla sua pagina Instagram

Quello che devi sapere

Cristiano Ronaldo

Il campione portoghese ama il Bacalhau à Brás, una ricetta tipica del suo Paese il cui ingrediente principale è il baccalà, accompagnato da cipolle, patate e uova. Una preferenza che riflette lo stretto legame di Ronaldo con la cucina delle sue radici. 

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988512888 - ©Getty
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Lionel Messi

Anche Messi opta per un'opzione tipica del suo Paese: la cosiddetta "milanesa napolitana", un celebre piatto argentino nato a Buenos Aires, che unisce la tradizione della cotoletta italiana agli ingredienti della pizza. La fettina di carne impanata, e rigorosamente fritta, viene infatti ricoperta con salsa di pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella sciolta. Al lato, non può mancare una porzione di patatine fritte.

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Kylian Mbappé

L'attaccante del Real Madrid non ha mai nascosto la sua passione per lo jamón ibérico, che ama accompagnare con il formaggio Manchego. Una classica combinazione della cucina spagnola. 

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1268453244 - ©Getty
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Mohamed Salah

Il piatto preferito di "Momo" viene naturalmente dalla tradizione egiziana e si chiama "koshari". Uno dei più comuni ed economici del Paese, composto da riso, maccheroni, lenticchie, ceci, salsa di pomodoro speziata e cipolle fritte. 

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1319056471 - ©Getty
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Lamine Yamal

La scelta del giovane campione del Barcellona ricade sul riso con pollo e salsa di arachidi. Un piatto che ama ricreare a casa prima delle partite e che si ispira alle radici della mamma, originaria della Guinea Equatoriale.

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Neymar

Il piatto preferito di Neymar è un classico della cucina brasiliana: riso, fagioli, bistecca, patatine e farofa. Semplice e familiare, si tratta di una pietanza da tutti i giorni.

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1307298984 - ©Getty
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Erling Haaland

Il calciatore norvegese ha ammesso di amare il kebab, ma di mangiarlo occasionalmente perchè inconciliabile con la sua rigida dieta calcistica.

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860985288 - ©Getty
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Harry Kane

Il piatto preferito di Kane è il salmone con riso e verdure. Un pasto semplice e bilanciato, che lo aiuta ad affrontare i grandi impegni sportivi.

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1319707339 - ©Getty
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Kevin De Bruyne

Il calciatore ama prepararsi i cannelloni ricotta e spinaci, un classico piatto italiano.

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1464978556 - ©Getty
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Son Heung-min

Heung-min sceglie il bulgogi con kimchi, una delle combinazioni più celebri della cucina tradizionale coreana. In cui sottili fettine di manzo marinate e grigliate si uniscono al cavolo fermentato.

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1715211443 - ©Getty
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