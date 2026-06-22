Finisce con un pareggio 2-2 la sfida tra Uruguay e Capo Verde in una partita del gruppo H dei Mondiali 2026 di calcio che si è disputata a Miami. Le reti sono state realizzate al '21 da Kevin Pina e al '61 da Varela per gli africani, al '44 da Maximiliano Araujo e al '45+6 da Agustin Canobbio per i sudamericani.