Mondiali 2026: vince l'Egitto, Uruguay fermato sul pari. Oggi Argentina e Francia. LIVE
Vince per 3 a 1 contro la Nuova Zelanda, in rimonta, l'Egitto di Salah, in una gara valida per il Gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato sul 2-2 da Capo Verde nel Gruppo H. Ieri bene la Spagna, vittoriosa per 4-0 contro l'Arabia Saudita mentre stecca ancora il Belgio, bloccato sullo 0-0 dall'Iran. Oggi attesa per le sfide Argentina - Austria (ore 19 italiane) e Francia - Iraq (23)
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Vince per 3 a 1 contro la Nuova Zelanda, in rimonta, l'Egitto di Salah, in una gara valida per il Gruppo G. Va meno meglio all'Uruguay, fermato sul 2-2 da Capo Verde nel Gruppo H. Ieri bene la Spagna, vittoriosa per 4-0 contro l'Arabia Saudita mentre stecca ancora il Belgio, bloccato sullo 0-0 dall'Iran. Oggi attesa per le sfide Argentina - Austria (ore 19 italiane) e Francia - Iraq (23).
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Mondiali, Salah decisivo per l'Egitto e pari per l'Uruguay: i risultati
L'Egitto di Momo Salah ha superato, nella notte italiana, la Nuova Zelanda vincendo per 3 a 1 in rimonta. Pareggio, invece, per l'Uruguay di Valverde contro Capo Verde. Oggi attese due big in campo. Si parte con l'Argentina di Messi che sfida l'Austria (ore 19 italiane), mentre alle 23 sarà la volta della Francia di Mbappè contro l'Iraq.
Mondiali, Salah decisivo per l'Egitto e pari Uruguay: i risultatiVai al contenuto
Salah decisivo per l'Egitto
L'Egitto ha sconfitto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda in una partita del gruppo G dei Mondiali di calcio 2026, che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Surman al '14 per i neozelandesi, da Ziko al '58, da Salah al '67 e da Hassan all''82 per i nordafricani.
L'Uruguay fermato da Capo Verde
Finisce con un pareggio 2-2 la sfida tra Uruguay e Capo Verde in una partita del gruppo H dei Mondiali 2026 di calcio che si è disputata a Miami. Le reti sono state realizzate al '21 da Kevin Pina e al '61 da Varela per gli africani, al '44 da Maximiliano Araujo e al '45+6 da Agustin Canobbio per i sudamericani.
Belgio - Iran termina in parità
Belgio-Iran 0-0 in una partita del girone G dei Mondiali di calcio, giocata a Los Angeles. Al 25' del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Dal 21' della ripresa il Belgio di Garcia resta in dieci per l'espulsione di Ngoy, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
Mondiali 2026: Spagna-Arabia Saudita 4-0 con super Yamal
La Spagna non sbaglia e si riscatta nella seconda partita dei Mondiali, grazie a un 4-0 senza appelli rifilato all’Arabia Saudita. Ad Atlanta, decidono le reti di Yamal, schierato titolare e subito a segno al 10’ (primo gol in Coppa del Mondo per lui), la doppietta tra il 22’ e il 24’ di Oyarzabal e l’autorete di Al Tambakti in avvio di ripresa. La nazionale del ct De La Fuente mette da parte così il deludente pari all’esordio contro Capo Verde e torna a sorridere, portandosi al momento in testa al gruppo H con 4 punti.