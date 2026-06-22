Infine, una curiosità. Ha segnato un gol per la sua Norvegia ai mondiali e poi ha assistito a distanza alla nascita del suo primo figlio. E' il mondiale dei papà quello formato extra large in corso tra Usa, Canada e Messico: ultimo protagonista Leo Ostigard. Il 26enne difensore del Genoa, che aveva già avuto la sua dose di emozioni con la rete all'Iraq, ha fatto il pieno diventato papà mentre è in ritiro con la nazionale negli Stati Uniti. Ostigard, per non perdersi il grande evento, ha assistito a distanza alla nascita del suo primogenito, seguendo il parto Aurora Eidmann tramite FaceTime. Dopo le critiche al belga Jeremy Doku, che aveva detto di essere pronto ad abbandonare la squadra e tornare in Europa per essere presente alla nascita del figlio, Ostigard si è avvalso della videochiamata e non ha lasciato il ritiro. La stessa federcalcio norvegese ha reso noto il lieto evento, pubblicando un video con la festa che i compagni di squadra hanno riservato al giocatore in hotel. "E' l'esperienza più grande della mia vita - le parole del neo papà -. Sono esausto anche io, è stato incredibile. Lei è stata bravissima, sono orgoglioso, è stato straordinario. Quando l'ho visto per la prima volta, sono rimasto senza parole. È senza dubbio l'esperienza più bella che abbia mai vissuto".