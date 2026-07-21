Introduzione
Sei settimane di partite, 48 nazionali e 104 gare tra Stati Uniti, Canada e Messico: il primo Mondiale a tre Paesi si è giocato anche fuori dal campo, sugli schermi degli smartphone di tutto il pianeta. Tra esultanze, gaffe in diretta, camei di star e smorfie diventate simboli, la rassegna vinta dalla Spagna ha regalato una valanga di momenti virali. Dai video generati con l'intelligenza artificiale alle intrusioni animali, ecco 25 tormentoni che hanno definito l'edizione 2026.
Quello che devi sapere
"Oh no, ancora il cartellino grigio"
Uno dei tormentoni più geniali arriva dagli spalti di Brasile-Francia: un cagnolino con la maglia verdeoro, inquadrato dalla regia con l'espressione rassegnata di chi ne ha viste troppe. La didascalia in spagnolo — "Ay no, tarjeta gris otra vez", "Oh no, ancora il cartellino grigio" — gioca su un fatto scientifico: i cani hanno una visione dicromatica e percepiscono male il rosso, che ai loro occhi vira verso il grigio. Così il cartellino rosso dell'arbitro, per il cane, è semplicemente "grigio". Il classico format "animale in tribuna più didascalia da tifoso esasperato", nobilitato da una trovata sulla vista canina che ha fatto esplodere remix e citazioni.
Il meme di Messi che vivrà per sempre
Un fotogramma dell'argentino, tra un'espressione e un gesto colti al momento giusto, si è trasformato in uno dei tormentoni più condivisi dell'intero Mondiale, rilanciato all'infinito nelle versioni più disparate.
Il gatto di Cucurella
Durante una partita dello spagnolo, un dettaglio ribattezzato dai tifosi "il gatto di Cucurella" ha catturato l'attenzione del web, diventando in poche ore un piccolo caso virale a sé.
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Lo sguardo al rallentatore di Mbappé
Un'inquadratura del francese ripresa in slow motion ha conquistato le timeline: quello sguardo, dilatato dalla regia, è diventato un meme replicato con le colonne sonore più diverse.
Il video AI di Haaland che mangia
Tra i contenuti più rilanciati c'è un filmato interamente generato con l'intelligenza artificiale che mostra il norvegese intento a mangiare: un falso evidente, ma abbastanza surreale da fare il giro del mondo.
Madonna con Ronaldo e Ronaldinho come autisti
Una foto ha immaginato la popstar accompagnata da due leggende brasiliane nei panni dei suoi autisti designati: l'accostamento improbabile ha fatto esplodere condivisioni e commenti.
Anya Taylor-Joy "No Joy"
Inquadrata sugli spalti con un'espressione tutt'altro che entusiasta, l'attrice è finita al centro di un gioco di parole sul suo cognome: nessuna "joy", nessuna gioia, per la delusione della partita.
Victoria Beckham odia il calcio
La faccia annoiata dell'ex Spice Girl, moglie di un'icona del pallone, ha alimentato l'ironia del web sul suo presunto disinteresse per lo sport che ha reso celebre il marito.
Merlin l'anatra manda in tilt il web
Un'anatra di nome Merlin è riuscita nell'impresa di conquistare i social durante il torneo, diventando una delle mascotte non ufficiali più amate e rilanciate della manifestazione.
Keyne, il fratellino di Lamine Yamal, ruba la scena
Tra i protagonisti a sorpresa c'è Keyne, il fratello minore del gioiello spagnolo: le sue apparizioni hanno rubato la scena ai grandi, trasformandolo in un beniamino del pubblico online.
Haaland si porta un souvenir in Norvegia
Un gesto del norvegese, che si è portato a casa un ricordo del Mondiale, è diventato virale tra i tifosi, ironici sul "souvenir" riportato in patria nonostante il cammino della sua nazionale.
Il ct del Messico dimentica che il labbiale... si vede
Ripreso dalle telecamere in un momento concitato, il commissario tecnico messicano ha pronunciato parole facilmente decifrabili da chi legge il labiale: un dettaglio che il web non si è lasciato sfuggire.
La Tartan Army invade Boston
I tifosi scozzesi, la celebre "Tartan Army", hanno colorato le strade di Boston con cori e kilt, regalando immagini di festa diventate rapidamente virali.
L'esercito Oranje conquista Kansas City
Analogo spettacolo per i sostenitori olandesi, che hanno tinto d'arancione Kansas City in una delle invasioni pacifiche più fotografate del torneo.
Mick Jagger dopo l'impresa dell'Argentina sull'Inghilterra
Dopo il colpo dell'Argentina contro l'Inghilterra, la reazione attribuita al frontman dei Rolling Stones - notoriamente poco fortunato come "spettatore" per le squadre che tifa - ha scatenato l'ironia dei social.
Il Belgio prende in giro gli Stati Uniti con la "Trump Dance"
Per prendere in giro i padroni di casa, i giocatori belgi hanno improvvisato la cosiddetta "Trump Dance", il ballo diventato simbolo, trasformando l'esultanza in uno sberleffo virale.
Balogun attiva la "Trump Card"
Restando in tema, un'esultanza di Balogun è stata ribattezzata dai social la "Trump Card": il gioco di parole ha fatto il resto, moltiplicando meme e citazioni.
I meme di Gianni Infantino e l'Argentina
Il presidente della FIFA, immortalato con indosso una maglia dell'Argentina e l'emblema del Mondiale, è diventato bersaglio di una lunga serie di fotomontaggi sulla sua vicinanza alla nazionale campione in carica.
Infantino spinge Messi sullo scooter
Tra le vignette più rilanciate, una raffigura Messi a bordo di un monopattino rosa spinto proprio da Infantino: un'immagine grottesca diventata simbolo del filone.
Il poster "FIFANIC"
Un altro fotomontaggio parodia la locandina del film "Titanic", ribattezzata "FIFANIC", con Messi e Infantino nei ruoli dei protagonisti: uno dei prodotti più creativi del torneo.
La statua di Messi in Argentina che non puoi dimenticare
In Argentina è comparsa una statua dedicata a Messi il cui risultato, tutt'altro che fedele, è diventato virale per i motivi sbagliati: un'immagine che, una volta vista, è impossibile dimenticare.
Il tifoso canadese e il pentimento istantaneo sulla "ola"
Un sostenitore canadese si è lanciato nella "ola" un attimo troppo presto, ritrovandosi in piedi da solo: la sua espressione di immediato pentimento ha fatto il giro del web.
Lumumba arriva al Mondiale
Un'intervista rilasciata dall'attaccante inglese al termine di una gara è diventata famigerata sui social, dove le sue parole sono state ampiamente commentate e rielaborate.
L'intervista post-partita di Harry Kane
Un'intervista rilasciata dall'attaccante inglese al termine di una gara è diventata famigerata sui social, dove le sue parole sono state ampiamente commentate e rielaborate.
Enzo Martinez manda in aria Pau Cubarsi nella finale dei Mondiali
Nell'atto conclusivo del torneo, un contrasto ha visto l'argentino spedire letteralmente per aria lo spagnolo: l'immagine del volo di Cubarsí è entrata subito nella galleria dei momenti virali della finale.
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