Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2026, da Haaland a Messi: i 25 meme virali sui social da non dimenticare. FOTO

Sport

Introduzione

Sei settimane di partite, 48 nazionali e 104 gare tra Stati Uniti, Canada e Messico: il primo Mondiale a tre Paesi si è giocato anche fuori dal campo, sugli schermi degli smartphone di tutto il pianeta. Tra esultanze, gaffe in diretta, camei di star e smorfie diventate simboli, la rassegna vinta dalla Spagna ha regalato una valanga di momenti virali. Dai video generati con l'intelligenza artificiale alle intrusioni animali, ecco 25 tormentoni che hanno definito l'edizione 2026.

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

"Oh no, ancora il cartellino grigio"

Uno dei tormentoni più geniali arriva dagli spalti di Brasile-Francia: un cagnolino con la maglia verdeoro, inquadrato dalla regia con l'espressione rassegnata di chi ne ha viste troppe. La didascalia in spagnolo — "Ay no, tarjeta gris otra vez", "Oh no, ancora il cartellino grigio" — gioca su un fatto scientifico: i cani hanno una visione dicromatica e percepiscono male il rosso, che ai loro occhi vira verso il grigio. Così il cartellino rosso dell'arbitro, per il cane, è semplicemente "grigio". Il classico format "animale in tribuna più didascalia da tifoso esasperato", nobilitato da una trovata sulla vista canina che ha fatto esplodere remix e citazioni.

 

Guarda il post

1/25

Il meme di Messi che vivrà per sempre

Un fotogramma dell'argentino, tra un'espressione e un gesto colti al momento giusto, si è trasformato in uno dei tormentoni più condivisi dell'intero Mondiale, rilanciato all'infinito nelle versioni più disparate.

 

Guarda il post

2/25
pubblicità

Il gatto di Cucurella

Durante una partita dello spagnolo, un dettaglio ribattezzato dai tifosi "il gatto di Cucurella" ha catturato l'attenzione del web, diventando in poche ore un piccolo caso virale a sé.

Guarda il post 1
Guarda il post 2

3/25

Lo sguardo al rallentatore di Mbappé

Un'inquadratura del francese ripresa in slow motion ha conquistato le timeline: quello sguardo, dilatato dalla regia, è diventato un meme replicato con le colonne sonore più diverse.

 

Guarda il post

4/25
pubblicità

Il video AI di Haaland che mangia

Tra i contenuti più rilanciati c'è un filmato interamente generato con l'intelligenza artificiale che mostra il norvegese intento a mangiare: un falso evidente, ma abbastanza surreale da fare il giro del mondo.

 

Guarda il post

5/25

Madonna con Ronaldo e Ronaldinho come autisti

Una foto ha immaginato la popstar accompagnata da due leggende brasiliane nei panni dei suoi autisti designati: l'accostamento improbabile ha fatto esplodere condivisioni e commenti.

 

Guarda il post

6/25
pubblicità

Anya Taylor-Joy "No Joy"

Inquadrata sugli spalti con un'espressione tutt'altro che entusiasta, l'attrice è finita al centro di un gioco di parole sul suo cognome: nessuna "joy", nessuna gioia, per la delusione della partita.

7/25

Victoria Beckham odia il calcio

La faccia annoiata dell'ex Spice Girl, moglie di un'icona del pallone, ha alimentato l'ironia del web sul suo presunto disinteresse per lo sport che ha reso celebre il marito.

8/25
pubblicità

Merlin l'anatra manda in tilt il web

Un'anatra di nome Merlin è riuscita nell'impresa di conquistare i social durante il torneo, diventando una delle mascotte non ufficiali più amate e rilanciate della manifestazione.

 

Guarda il post

9/25

Keyne, il fratellino di Lamine Yamal, ruba la scena

Tra i protagonisti a sorpresa c'è Keyne, il fratello minore del gioiello spagnolo: le sue apparizioni hanno rubato la scena ai grandi, trasformandolo in un beniamino del pubblico online.

 

Guarda il post

10/25
pubblicità

Haaland si porta un souvenir in Norvegia

Un gesto del norvegese, che si è portato a casa un ricordo del Mondiale, è diventato virale tra i tifosi, ironici sul "souvenir" riportato in patria nonostante il cammino della sua nazionale.

11/25

Il ct del Messico dimentica che il labbiale... si vede

Ripreso dalle telecamere in un momento concitato, il commissario tecnico messicano ha pronunciato parole facilmente decifrabili da chi legge il labiale: un dettaglio che il web non si è lasciato sfuggire.

 

Guarda il post

12/25
pubblicità

La Tartan Army invade Boston

I tifosi scozzesi, la celebre "Tartan Army", hanno colorato le strade di Boston con cori e kilt, regalando immagini di festa diventate rapidamente virali.

 

Guarda il post

13/25

L'esercito Oranje conquista Kansas City

Analogo spettacolo per i sostenitori olandesi, che hanno tinto d'arancione Kansas City in una delle invasioni pacifiche più fotografate del torneo.

 

Guarda il post

14/25
pubblicità

Mick Jagger dopo l'impresa dell'Argentina sull'Inghilterra

Dopo il colpo dell'Argentina contro l'Inghilterra, la reazione attribuita al frontman dei Rolling Stones - notoriamente poco fortunato come "spettatore" per le squadre che tifa - ha scatenato l'ironia dei social.

 

Guarda il post

15/25

Il Belgio prende in giro gli Stati Uniti con la "Trump Dance"

Per prendere in giro i padroni di casa, i giocatori belgi hanno improvvisato la cosiddetta "Trump Dance", il ballo diventato simbolo, trasformando l'esultanza in uno sberleffo virale.

 

Guarda il post

16/25
pubblicità

Balogun attiva la "Trump Card"

Restando in tema, un'esultanza di Balogun è stata ribattezzata dai social la "Trump Card": il gioco di parole ha fatto il resto, moltiplicando meme e citazioni.

17/25

I meme di Gianni Infantino e l'Argentina

Il presidente della FIFA, immortalato con indosso una maglia dell'Argentina e l'emblema del Mondiale, è diventato bersaglio di una lunga serie di fotomontaggi sulla sua vicinanza alla nazionale campione in carica.

18/25
pubblicità

Infantino spinge Messi sullo scooter

Tra le vignette più rilanciate, una raffigura Messi a bordo di un monopattino rosa spinto proprio da Infantino: un'immagine grottesca diventata simbolo del filone.

19/25

Il poster "FIFANIC"

Un altro fotomontaggio parodia la locandina del film "Titanic", ribattezzata "FIFANIC", con Messi e Infantino nei ruoli dei protagonisti: uno dei prodotti più creativi del torneo.

20/25
pubblicità

La statua di Messi in Argentina che non puoi dimenticare

In Argentina è comparsa una statua dedicata a Messi il cui risultato, tutt'altro che fedele, è diventato virale per i motivi sbagliati: un'immagine che, una volta vista, è impossibile dimenticare.

 

Guarda il post

21/25

Il tifoso canadese e il pentimento istantaneo sulla "ola"

Un sostenitore canadese si è lanciato nella "ola" un attimo troppo presto, ritrovandosi in piedi da solo: la sua espressione di immediato pentimento ha fatto il giro del web.

 

Guarda il post

22/25
pubblicità

Lumumba arriva al Mondiale

Un'intervista rilasciata dall'attaccante inglese al termine di una gara è diventata famigerata sui social, dove le sue parole sono state ampiamente commentate e rielaborate.

 

Guarda il post

23/25

L'intervista post-partita di Harry Kane

Un'intervista rilasciata dall'attaccante inglese al termine di una gara è diventata famigerata sui social, dove le sue parole sono state ampiamente commentate e rielaborate.

 

Guarda il post

24/25
pubblicità

Enzo Martinez manda in aria Pau Cubarsi nella finale dei Mondiali

Nell'atto conclusivo del torneo, un contrasto ha visto l'argentino spedire letteralmente per aria lo spagnolo: l'immagine del volo di Cubarsí è entrata subito nella galleria dei momenti virali della finale.

Guarda il post

25/25
pubblicità

Leggi anche

Sport

Mondiali Fifa, tabellone e calendario partite fino alla finale

Sport

Come si diventa meccanico in Formula 1: studi, stipendi e vita nei box

Sport

Mondiali 2026, Spagna-Argentina: le probabili formazioni e cosa sapere

Sport

Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026

Sport

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO