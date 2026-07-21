Introduzione

Sei settimane di partite, 48 nazionali e 104 gare tra Stati Uniti, Canada e Messico: il primo Mondiale a tre Paesi si è giocato anche fuori dal campo, sugli schermi degli smartphone di tutto il pianeta. Tra esultanze, gaffe in diretta, camei di star e smorfie diventate simboli, la rassegna vinta dalla Spagna ha regalato una valanga di momenti virali. Dai video generati con l'intelligenza artificiale alle intrusioni animali, ecco 25 tormentoni che hanno definito l'edizione 2026.