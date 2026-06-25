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Mondiali 2026, vincono Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica: i risultati di oggi

Sport
©Ansa

Introduzione

Con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delineano il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia (3-1), il Marocco contro Haiti (4-2) e poi, ancora,  il Sudafrica contro la Corea del Sud (1-0) ed il Messico contro la Repubblica Ceca (3-0). Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar (3-1) e la Svizzera ha superato il Canada (2-1). 

Quello che devi sapere

Il Brasile primo nel girone C: Scozia sconfitta 3 a 0 a

Il Brasile non sbaglia e batte 3-0 la Scozia nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. L'undici di Ancelotti ritrova il sorriso e anche Neymar, che torna in campo con la maglia della Selecao 981 giorni dopo l'ultima volta. Match a senso unico con Vinicius che mette in discesa la pratica con una doppietta tra il 7' e il 45+3' nel primo tempo. Nella seconda frazione Cunha completa l'opera e il Brasile chiude il girone C al primo posto con 7 punti. Marocco a 7 punti ma secondo per differenza reti (un gol fatto in meno e due subiti in piu'). La Scozia è terza a 3 punti ma con un 1-4 nel rapporto gol fatti-subiti. Il rischio di non rientrare nelle migliori terze è concreto, mentre la Bosnia che ha giocato ieri può festeggiare l'aritmetica qualificazione ai sedicesimi. Fuori Haiti con zero punti, ma senza sfigurare. Il Brasile tornerà in campo per i sedicesimi il 29 giugno alle 19 contro la seconda classificata del girone F, che attualmente vede l'Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.

Scozia - Brasile
Scozia - Brasile - ©Ansa
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Il Marocco batte Haiti 4 a 2 e vola ai sedicesimi

Pirotecnico 4-2 ad Atlanta tra Marocco e Haiti nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. Due volte avanti la formazione di Migne, che sfrutta prima l'autogol di Bono (10') e poi il gol di Isidor (43') per mettersi due volte al comando della gara. Arriva in entrambi i casi la reazione marocchina, prima con Hakimi (39') e, poi, con Saibari (45+1'). Nel secondo tempo sono i cambi di Ouahbi a fare la differenza: Rahimi (78') e Yassine (89') confezionano il 4-2 finale, che conferma il Marocco al secondo posto nel girone C con 7 punti insieme al Brasile. Il Marocco tornerà in campo per i sedicesimi di finale il 30 giugno alle 3 contro la prima classificata del girone F, che attualmente vede l'Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.

Il Marocco festeggia dopo la vittoria
Il Marocco festeggia dopo la vittoria - ©Ansa
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Sudafrica-Corea del Sud 1-0

Sudafrica-Corea del Sud, valida per il terzo turno del girone A, termina con il risultato di 1-0. La rete decisiva per i sudafricani è stata segnata da Thapelo Maseko dopo una grande ripartenza. I Bafana Bafana si qualificano ai sedicesimi da secondi in classifica (4 punti) scavalcando i coreani, fermi a 3 punti. 

Un fase di gioco di Sudafrica - Corea del Sud
Un fase di gioco di Sudafrica - Corea del Sud - ©Ansa
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Repubblica Ceca-Messico 0-3

Repubblica Ceca-Messico finisce 0-3, in una gara valida per la terza giornata del girone A del Mondiale 2026. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Chavez porta in vantaggio i messicani al 55'. Raddoppio di Quinones al 61', tris di Fidalgo al 94'. Ovazione per l'ingresso in campo al 77' di Ochoa, storico portiere che compirà 41 anni a luglio. Per lui è il sesto mondiale (record come Messi e Ronaldo). Il Messico si qualifica ai sedicesimi vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno (nove punti) con 6 gol segnati e zero subiti. Eliminata la Repubblica Ceca, ultima in classifica. 

Il Messico vince contro la Cechia
Il Messico vince contro la Cechia - ©Ansa
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La Svizzera batte il Canada 2-1 e passa il girone da prima

La Svizzera ha sconfitto il Canada per 2-1 ed è passata ai sedicesimi di finale da prima del girone B dei Mondiali 2026. La Nazionale elvetica ha superato i padroni di casa a Vancouver dopo una gara dalle alterne emozioni. A decidere la partita i gol di Vargas al 46', Manzambi al 57' e Promise David al 76'. Con questo successo la Svizzera ha scavalcato proprio il Canada in classifica arrivando al primo posto nel girone con 7 punti, mentre i padroni di casa si accontentano del secondo posto a 4 e possono festeggiare comunque il passaggio del turno.

 

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Bosnia-Qatar 3-1

La Bosnia ha sconfitto il Qatar per 3-1 in una partita del girone B, giocata a Seattle. Dzeko e compagni sono passati in vantaggio con un gran gol di Alajbegovic al 29' e hanno raddoppiato al 34' con un autogol di Abunada. Il Qatar ha accorciato le distanze al 42' con Al Haidos. Nella ripresa al 35' Burnic ha messo a segno il 3-1. La Bosnia chiude terza la fase a gironi ed è praticamente certa di qualificarsi ai sedicesimi di finale. 

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Le sfide in programma oggi

Oggi, 25 giugno, alle ore 22 italiane vanno in scena altre due sfide. Entrambe valide per il gruppo E, sono Curacao contro Costa D'Avorio e Germania contro Ecuador. 

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