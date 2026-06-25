Introduzione
Con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delineano il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia (3-1), il Marocco contro Haiti (4-2) e poi, ancora, il Sudafrica contro la Corea del Sud (1-0) ed il Messico contro la Repubblica Ceca (3-0). Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar (3-1) e la Svizzera ha superato il Canada (2-1).
Quello che devi sapere
Il Brasile primo nel girone C: Scozia sconfitta 3 a 0 a
Il Brasile non sbaglia e batte 3-0 la Scozia nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. L'undici di Ancelotti ritrova il sorriso e anche Neymar, che torna in campo con la maglia della Selecao 981 giorni dopo l'ultima volta. Match a senso unico con Vinicius che mette in discesa la pratica con una doppietta tra il 7' e il 45+3' nel primo tempo. Nella seconda frazione Cunha completa l'opera e il Brasile chiude il girone C al primo posto con 7 punti. Marocco a 7 punti ma secondo per differenza reti (un gol fatto in meno e due subiti in piu'). La Scozia è terza a 3 punti ma con un 1-4 nel rapporto gol fatti-subiti. Il rischio di non rientrare nelle migliori terze è concreto, mentre la Bosnia che ha giocato ieri può festeggiare l'aritmetica qualificazione ai sedicesimi. Fuori Haiti con zero punti, ma senza sfigurare. Il Brasile tornerà in campo per i sedicesimi il 29 giugno alle 19 contro la seconda classificata del girone F, che attualmente vede l'Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.
Il Marocco batte Haiti 4 a 2 e vola ai sedicesimi
Pirotecnico 4-2 ad Atlanta tra Marocco e Haiti nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. Due volte avanti la formazione di Migne, che sfrutta prima l'autogol di Bono (10') e poi il gol di Isidor (43') per mettersi due volte al comando della gara. Arriva in entrambi i casi la reazione marocchina, prima con Hakimi (39') e, poi, con Saibari (45+1'). Nel secondo tempo sono i cambi di Ouahbi a fare la differenza: Rahimi (78') e Yassine (89') confezionano il 4-2 finale, che conferma il Marocco al secondo posto nel girone C con 7 punti insieme al Brasile. Il Marocco tornerà in campo per i sedicesimi di finale il 30 giugno alle 3 contro la prima classificata del girone F, che attualmente vede l'Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.
Sudafrica-Corea del Sud 1-0
Sudafrica-Corea del Sud, valida per il terzo turno del girone A, termina con il risultato di 1-0. La rete decisiva per i sudafricani è stata segnata da Thapelo Maseko dopo una grande ripartenza. I Bafana Bafana si qualificano ai sedicesimi da secondi in classifica (4 punti) scavalcando i coreani, fermi a 3 punti.
Repubblica Ceca-Messico 0-3
Repubblica Ceca-Messico finisce 0-3, in una gara valida per la terza giornata del girone A del Mondiale 2026. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Chavez porta in vantaggio i messicani al 55'. Raddoppio di Quinones al 61', tris di Fidalgo al 94'. Ovazione per l'ingresso in campo al 77' di Ochoa, storico portiere che compirà 41 anni a luglio. Per lui è il sesto mondiale (record come Messi e Ronaldo). Il Messico si qualifica ai sedicesimi vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno (nove punti) con 6 gol segnati e zero subiti. Eliminata la Repubblica Ceca, ultima in classifica.
La Svizzera batte il Canada 2-1 e passa il girone da prima
La Svizzera ha sconfitto il Canada per 2-1 ed è passata ai sedicesimi di finale da prima del girone B dei Mondiali 2026. La Nazionale elvetica ha superato i padroni di casa a Vancouver dopo una gara dalle alterne emozioni. A decidere la partita i gol di Vargas al 46', Manzambi al 57' e Promise David al 76'. Con questo successo la Svizzera ha scavalcato proprio il Canada in classifica arrivando al primo posto nel girone con 7 punti, mentre i padroni di casa si accontentano del secondo posto a 4 e possono festeggiare comunque il passaggio del turno.
Bosnia-Qatar 3-1
La Bosnia ha sconfitto il Qatar per 3-1 in una partita del girone B, giocata a Seattle. Dzeko e compagni sono passati in vantaggio con un gran gol di Alajbegovic al 29' e hanno raddoppiato al 34' con un autogol di Abunada. Il Qatar ha accorciato le distanze al 42' con Al Haidos. Nella ripresa al 35' Burnic ha messo a segno il 3-1. La Bosnia chiude terza la fase a gironi ed è praticamente certa di qualificarsi ai sedicesimi di finale.
Le sfide in programma oggi
Oggi, 25 giugno, alle ore 22 italiane vanno in scena altre due sfide. Entrambe valide per il gruppo E, sono Curacao contro Costa D'Avorio e Germania contro Ecuador.