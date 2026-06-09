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Nba, fischi a Trump al Madison Square Garden. I Knicks sconfitti in casa dagli Spurs

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©Ansa

Il presidente degli Stati Uniti è stato accolto da pesanti fischi durante l'inno americano prima della gara. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti, mercoledì si gioca gara-4

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Il presidente americano Donald Trump è stato accolto da pesanti fischi quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il numero uno della Casa Bianca si apprestava ad assistere alla gara-3 delle Finals Nba tra i Knicks, la sua squadra, e i San Antonio Spurs. I fischi sono finiti quando l'immagine di Trump, ripreso durante il saluto militare, è sparito dal maxischermo. Interpellato dai giornalisti sull'accoglienza ricevuta, Trump ha dichiarato: "Erano soprattutto applausi''. "Penso sia stata molto positiva, certamente straordinaria'', ha aggiunto prima di salire a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington. "C'era molto rumore ed entusiasmo", ha detto, aggiungendo che ''la partita è stata fantastica. Entrambe le squadre hanno giocato bene. Ci siamo divertiti molto ed è stato un piacere guardarla. Giocatori di grande talento''.

Knicks ko in gara-3

I Knicks hanno ceduto 115-111 davanti al pubblico di casa, permettendo agli Spurs di accorciare la serie sull'1-2. La presenza di Trump non ha cambiato l'inerzia di una sfida tirata e a lungo in equilibrio. New York ha interrotto così la serie di 13 vittorie consecutive ai playoff, piegata di fatto dal francese Victor 'Wemby' Wembanyama che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti (più 8 rimbalzi e 6 assist), mentre Stephon Castle ne ha realizzati 23. Jalen Brunson ha trascinato i Knicks con 32 punti e OG Anunoby ne ha messi a referto 28.

epa13025469 New York Knicks guard Jalen Brunson (L) and San Antonio Spurs guard Dylan Harper (R) in action during Game 3 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks at Madison Square Garden in New York, New York, USA, 08 June 2026. EPA/SARAH YENESEL SHUTTERSTOCK OUT
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La rimonta Spurs

San Antonio, sotto di sette punti all'intervallo, ha saputo reagire, annullando subito lo svantaggio e rispondendo a ogni tentativo di rimonta dei Knicks. A 22 anni e 158 giorni, Wembanyama è il terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da 30 punti. Solo Alvan Adams (21 anni e 316 giorni) e Magic Johnson (20 anni e 276 giorni) ci sono riusciti in età inferiore. Mercoledì è in programma la gara-4. 

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