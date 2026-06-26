Introduzione

Nella notte, si è conclusa la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 con gli ultimi verdetti dei gruppi D, E e F. L’Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 ed elimina il Curacao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay, che invece spera. Già qualificati, gli Usa perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Nella serata italiana sono in programma Norvegia-Francia e Senegal-Iraq.