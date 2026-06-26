Introduzione
Nella notte, si è conclusa la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 con gli ultimi verdetti dei gruppi D, E e F. L’Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 ed elimina il Curacao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay, che invece spera. Già qualificati, gli Usa perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Nella serata italiana sono in programma Norvegia-Francia e Senegal-Iraq.
Quello che devi sapere
Ecuador ai sedicesimi dopo la rimonta sulla Germania
L'Ecuador conquista la qualificazione ai sedicesimi battendo 2-1 la Germania nell'ultima giornata del gruppo E. I tedeschi passano in vantaggio dopo due minuti con Sané, ma Angulo firma il pareggio poco dopo. Nella ripresa Plata completa la rimonta e regala agli ecuadoriani una vittoria che vale il passaggio del turno come migliore terza classificata. Nonostante il ko, la Germania chiude comunque il girone al primo posto grazie alla differenza reti.
In Ecuador un giorno festivo per celebrare vittoria
Dopo il successo contro la Germania, il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa ha annunciato un giorno festivo nazionale per oggi, venerdì 26 giugno.
Con un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale di X, il capo dello Stato ha ringraziato i giocatori e lo staff tecnico per il successo ottenuto nonostante "le critiche, gli insulti e i momenti difficili", concludendo il suo messaggio con l'annuncio: "Domani, giorno festivo! Viva l'Ecuador".
Costa d'Avorio avanti, si ferma il sogno del Curacao
La Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e conquista i sedicesimi di finale. Decisiva la doppietta di Pepe, che permette agli africani di chiudere il girone a pari punti con la Germania.
Si conclude invece l'avventura del Curaçao, che lascia il torneo dopo aver conquistato la simpatia del pubblico grazie ai risultati ottenuti nella fase a gironi.
L’Olanda chiude il girone da prima
Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia e conquista il primo posto nel girone. Affronterà il Marocco lunedì a Monterrey, in quello che si preannuncia come uno degli incontri clou dei sedicesimi di finale del torneo. Gli olandesi hanno ottenuto la vittoria grazie a un autogol di Ellyas Skhiri al 3' e alle reti di Brian Brobbey (7') e Jan Paul van Hecke (62'). Hazem Mastouri ha segnato il gol della bandiera (54') per la Tunisia di Hervé Renard, già eliminata prima di questa partita e che ha chiuso il girone a 0 punti con una differenza reti di -10.
Svezia e Giappone si qualificano entrambi
Il Giappone pareggia 1-1 ad Arlington contro la Svezia e chiude imbattuto al secondo posto del Gruppo F la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026, conquistando l'accesso ai sedicesimi di finale contro il Brasile. In svantaggio dopo il gol di Daizen Maeda (56'), la Svezia ha pareggiato con Anthony Elanga (62'), qualificandosi per il prossimo turno del torneo come terza del girone.
Australia ai sedicesimi, Paraguay in attesa
L'Australia si è assicurata la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026 mantenendo il secondo posto nel Gruppo D grazie a un pareggio per 0-0 contro il Paraguay, in una partita della terza e ultima giornata della fase a gironi giocata a San Francisco e caratterizzata da poche occasioni da gol. Con quattro punti ma una differenza reti di -2, il Paraguay dovrà attendere per sapere se potrà qualificarsi come una delle migliori terze classificate.
Gli Usa cadono contro la Turchia
La Turchia ha battuto gli Stati Uniti per 3-2 con un gol nel finale di Kaan Ayhan, in una partita ininfluente ma ricca di emozioni. Già vincitori del Gruppo D, gli Usa sono arrivati a Los Angeles con l'obiettivo di prolungare la loro serie di vittorie, ma con lo sguardo già rivolto ai sedicesimi di finale di mercoledì prossimo contro la Bosnia-Erzegovina. Per la Turchia, già eliminata senza aver segnato nemmeno un gol dopo le disastrose sconfitte contro Paraguay e Australia, l'unico obiettivo era quello di riscattare l'onore.
Le classifiche aggiornate dei gironi
Definiti i verdetti del gruppo D: avanti gli Usa, che sfideranno la Bosnia, e l'Australia. Al Paraguay manca l'aritmetica. Nel gruppo F l'Olanda prima e sfiderà il Marocco, avanti anche Svezia e Giappone (asiatici col Brasile ai sedicesimi). Nel gruppo E Germania (in testa) e Costa d'Avorio ai sedicesimi, dove accede anche l'Ecuador come migliore terza. Nel girone B avanti Svizzera e Canada, ci sarà anche la Bosnia.
Le partite di oggi
La fase a gironi prosegue nella serata italiana con altre due partite:
• 21.00 – Norvegia-Francia
• 21.00 – Senegal-Iraq
Nella notte tra venerdì e sabato sono poi in programma:
• 2.00 – Capo Verde-Arabia Saudita
• 2.00 – Uruguay-Spagna
• 5.00 – Egitto-Iran
• 5.00 – Nuova Zelanda-Belgio