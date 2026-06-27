Capo Verde, tifosi festeggiano la qualificazione ai Mondiali

Tifosi capoverdiani in strada a Praia per festeggiare la storica qualificazione ai mondiali. Il 27 giugno gli “Squali Blu” hanno pareggiato 0-0 contro l’Arabia Saudita, chiudendo al secondo posto nel Gruppo H e qualificandosi per la fase a eliminazione diretta alla loro prima partecipazione in assoluto alla Coppa del Mondo FIFA. Il pareggio ha coronato una fase a gironi senza sconfitte per gli esordienti del torneo, che hanno conquistato punti contro Spagna, Uruguay e Arabia Saudita. La straordinaria cavalcata di Capo Verde ha superato le aspettative per questa nazione insulare dell’Atlantico di circa 600.000 abitanti e ha portato alla sfida degli ottavi di finale contro i campioni in carica dell’Argentina.