Capo Verde, tifosi festeggiano la qualificazione ai Mondiali

Tifosi capoverdiani in strada a Praia per festeggiare la storica qualificazione ai mondiali. Il 27 giugno gli “Squali Blu” hanno pareggiato 0-0 contro l’Arabia Saudita, chiudendo al secondo posto nel Gruppo H e qualificandosi per la fase a eliminazione diretta alla loro prima partecipazione in assoluto alla Coppa del Mondo FIFA. Il pareggio ha coronato una fase a gironi senza sconfitte per gli esordienti del torneo, che hanno conquistato punti contro Spagna, Uruguay e Arabia Saudita. La straordinaria cavalcata di Capo Verde ha superato le aspettative per questa nazione insulare dell’Atlantico di circa 600.000 abitanti e ha portato alla sfida degli ottavi di finale contro i campioni in carica dell’Argentina.
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