Mondiali, i risultati di stanotte: avanti Spagna e Belgio, Uruguay out, storico Capo VerdeSport
Introduzione
Altri due gironi hanno emesso i loro verdetti nella notte italiana, dopo che ieri sera la Francia aveva battuto la Norvegia per 4-1 conquistando il primo posto nel Gruppo I. È bastata la rete di Alex Baena al 42' per consentire alla Spagna di battere l'Uruguary, guadagnare il primo posto nel Gruppo H ed eliminare la squadra di Marcelo Bielsa, prima vera grande esclusa da questa rassegna iridata. Avanza e fa la storia Capo Verde, cui basta il terzo pareggio consecutivo con l'Arabia Saudita per approdare ai sedicesimi, diventando il Paese più piccolo nella storia a raggiungere la fase a eliminazione diretta. Nel Gruppo G, invece, avanzano Belgio ed Egitto, secondo dopo il pari con l'Iran
Quello che devi sapere
Alla Spagna basta il gol di Baena, l'Uruguay torna a a casa
La Spagna batte l'Uruguay per 1-0 e conquista il primo posto nel Gruppo H dei Mondiali, guadagnando l'accesso ai sedicesimi da prima del girone e scongiurando il rischio di un incrocio immediato con l'Argentina. Con questa sconfitta e appena due punti in tre partite gli uomini di Marcelo Bielsa sono costretti a lasciare anzitempo il torneo. Il gol di Alex Baena al 42' ha deciso una sfida combattuta disputata a Guadalajara, regalando la prima eliminazione eccellente di questo torneo
Capo Verde chiude il girone imbattuto e taglia un traguardo storico
A Houston finisce a reti inviolate la sfida tra Capo Verde e Arabia Saudita. Seconda nel Girone H dietro la Spagna, la Nazionale africana, al suo debutto ai Mondiali, affronterà i campioni in carica dell'Argentina il 3 luglio. Classificata al 67esimo posto nel ranking Fifa prima del torneo, la piccola nazione insulare è rimasta imbattuta nelle tre partite del girone, divcentando la Nazionale più piccola nella storia a guadagnare l'accesso alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. La Spagna, fermata sullo 0-0 da Capo Verde nella prima giornata, ha chiuso con sette punti, mentre i debuttanti di Capo Verde ne hanno tre e Uruguay e Arabia Saudita due a testa.
Il Belgio travolge la Nuova Zelanda e attende una delle migliori terze
Nel gruppo G il Belgio si è qualificato ai sedicesimi di finale travolgendo la Nuova Zelanda per 5-1, prima vittoria nel torneo, grazie alla doppietta di Leandro Trossard e ai gol di Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Alexis Saelemaekers. I Diavoli Rossi hanno chiuso al primo posto il loro girone G davanti all'Egitto, qualificatosi anch'esso grazie al pareggio per 1-1 con l'Iran. Mercoledì a Seattle affronteranno una delle migliori terze classificate, ancora da definire.
All'Egitto basta il pari, Iran quasi eliminato
Finisce, invece, 1-1 tra Egitto e Iran nell'altra gara del Gruppo G. Avanti la squadra nordafricana con Saber al 5', il pari firmato al 14' da Rezaeian. Il girone vede quindi il Belgio primo con cinque punti e che si qualifica ai sedicesimi di finale insieme all'Egitto, secondo a quota quattro. Terzo a tre l'Iran, che difficilmente rientrerà però tra le migliori otto terze. Ultima ed eliminata la Nuova Zelanda a uno.
Oggi in programma gli ultimi sei match per definire i sedicesimi
Oggi in programma le ultima sei sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei sedicesimi al via domani con Sudafrica-Canada. Si parte alle 23 con Panama-Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1 .30 in programma le sfide conclusive del Gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono, alle 4 del mattino, Algeria-Austria e Giordania-Argentina.