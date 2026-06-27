Oggi in programma le ultima sei sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei sedicesimi al via domani con Sudafrica-Canada. Si parte alle 23 con Panama-Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1 .30 in programma le sfide conclusive del Gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono, alle 4 del mattino, Algeria-Austria e Giordania-Argentina.

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