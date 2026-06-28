Mondiali 2026, l'Argentina batte la Giordania 1-3. Al via stasera i sedicesimi. LIVE
L'Argentina ha battuto la Giordania segnando 3 gol contro uno. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, così come la Croazia che ha battuto il Ghana 2-1. Festa anche in Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Pareggio invece per Algeria-Austria 3-3 e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa la fase a gironi, comincia già oggi il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in campo alle 21
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L'Argentina ha battuto la Giordania segnando 3 gol contro uno. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, così come la Croazia che ha battuto il Ghana 2-1. Festa anche in Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Pareggio invece per Algeria-Austria 3-3 e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa la fase a gironi, comincia già oggi il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in campo alle 21.
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Ecco i sedicesimi, al via stasera con Sudafrica-Canada
Chiusa la fase a gironi, comincia già oggi il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in campo alle 21 (ora italiana). Questi i match dei sedicesimi: Germania-Paraguay Francia-Svezia Sudafrica-Canada Olanda-Marocco Portogallo-Croazia Spagna-Austria Usa-Bosnia Belgio-Senegal Brasile-Giappone Costa d'Avorio-Norvegia Messico-Ecuador Inghilterra-Congo Argentina-Capo Verde Australia-Egitto Svizzera-Algeria Colombia-Ghana.