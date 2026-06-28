L'Argentina ha battuto la Giordania segnando 3 gol contro uno. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, così come la Croazia che ha battuto il Ghana 2-1. Festa anche in Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Pareggio invece per Algeria-Austria 3-3 e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa la fase a gironi, comincia già oggi il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in campo alle 21