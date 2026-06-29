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Mondiali 2026, attesa per Brasile-Giappone, Germana-Paraguay e Olanda-Marocco. LIVE

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©Getty

Dopo le emozioni di Sudafrica-Canada, prima partita della fase a eliminazione diretta, i sedicesimi di finale continuano. Oggi in campo Brasile-Giappone alle 19.00, seguita da Germana-Paraguay alle 22.30. Nella notte italiana, spazio a Olanda-Marocco alle 3.00

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Dopo Sudafrica-Canada, prima partita della fase a eliminazione diretta, proseguono i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio. Il Canada ha battuto 1-0 il Sudafrica, conquistando la qualificazione agli ottavi. Decisivo il gol di Eustaquio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno sei le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile-Giappone, in campo a Houston alle 19.00. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte, alle 3.00, a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco.

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Mondiali 2026, Fifa: numeri record per primo torneo a 48 squadre

La fase a gironi del Mondiale 2026 si e' conclusa. In soli 17 giorni, il primo torneo a 48 squadre ha unito piu' nazioni, giocatori e tifosi che mai, trasformando 72 partite in 16 citta' ospitanti in una celebrazione di passione globale. Le statistiche della fase a gironi illustrano la portata del torneo, che si estende ben oltre il campo da gioco per abbracciare ogni aspetto dell'esperienza dei tifosi, dai 4.644.549 spettatori presenti alle partite ai 300.000 hot dog consumati. Per dare un'idea delle proporzioni, se tutti gli hot dog venduti fossero allineati uno dietro l'altro, coprirebbero la distanza di circa 45 chilometri tra il New York New Jersey Stadium e l'aeroporto internazionale JFK. Con 1.248 giocatori in rappresentanza di 48 nazioni, di cui 999 hanno giocato nella prima fase, e un impatto senza precedenti sul torneo, i primi 17 giorni della Coppa del Mondo FIFA 2026 hanno dato un forte segnale di cio' che aspetta i tifosi delle squadre approdate ai sedicesimi.

Mondiali: 'Patrick Beach', una spiaggia di Melbourne per il portiere della nazionale

In onore del portiere della nazionale australiana, la St Kilda Beach, una popolare spiaggia di Melbourne, è stata rinominata Patrick Beach per tutta la durata dell'avventura dei Socceroos nei Mondiali 2026. Dopo aver chiuso il girone D al secondo posto, dietro gli Stati Uniti e davanti a Paraguay e Turchia, nei sedicesimi di finale, il 3 luglio, alle ore 20 italiane, a Dallas, l'Australia affronterà l'Egitto    "Si spendono anni per sviluppare giocatori con la speranza che entrino a far parte della squadra nazionale per la Coppa del Mondo", ha spiegato Brad Rowse, ceo del Melbourne City Fc, la squadre di Beach. "Ora - ha aggiunto - avere una spiaggia rinominata come uno dei nostri calciatori non è una cosa che avevano programmato: ne siamo molto felici".

Mondiali: 4,6 milioni di spettatori per la fase a gironi, venduti 300 mila hot dog

Sono stati 4.644.549 gli spettatori presenti alle 72 partite (con una media di circa 64 mila a gara) della fase a gironi del Mondiale 2026, il primo con 48 squadre e il primo che si disputa in tre Paesi diversi, Usa, Canada e Messico.    Tra i dati "da record" forniti dalla Fifa per i primi 17 giorni giorni di gara (ieri si è aperta la fase ad eliminazione diretta con la vittoria nei sedicesimi di finale del Canada sul Sudafrica per 1-0), anche quello degli hot dog consumati negli stadi delle 16 città ospitanti: 300 mila che se "venissero allineati uno dopo l'altro - è il calcolo fatto dalla Federcalcio internazionale - coprirebbero la distanza di circa 45 chilometri tra il New York New Jersey Stadium e l'aeroporto internazionale Jfk".    Sono stati invece 999 i giocatori utilizzati sui 1.248 convocati dalle nazionali: anche questo è ovviamente un record visto il numero di squadre partecipanti al Mondiale che si concluderà con la finalissima del 19 luglio.

Le partite di oggi

• BRASILE-GIAPPONE, lunedì 29 giugno ore 19.00, Stadio di Houston

• GERMANIA-PARAGUAY, lunedì 29 giugno ore 22.30, Stadio di Boston

• OLANDA-MAROCCO, martedì 30 giugno ore 3.00 (data e orario italiani), Stadio di Monterrey

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