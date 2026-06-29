La fase a gironi del Mondiale 2026 si e' conclusa. In soli 17 giorni, il primo torneo a 48 squadre ha unito piu' nazioni, giocatori e tifosi che mai, trasformando 72 partite in 16 citta' ospitanti in una celebrazione di passione globale. Le statistiche della fase a gironi illustrano la portata del torneo, che si estende ben oltre il campo da gioco per abbracciare ogni aspetto dell'esperienza dei tifosi, dai 4.644.549 spettatori presenti alle partite ai 300.000 hot dog consumati. Per dare un'idea delle proporzioni, se tutti gli hot dog venduti fossero allineati uno dietro l'altro, coprirebbero la distanza di circa 45 chilometri tra il New York New Jersey Stadium e l'aeroporto internazionale JFK. Con 1.248 giocatori in rappresentanza di 48 nazioni, di cui 999 hanno giocato nella prima fase, e un impatto senza precedenti sul torneo, i primi 17 giorni della Coppa del Mondo FIFA 2026 hanno dato un forte segnale di cio' che aspetta i tifosi delle squadre approdate ai sedicesimi.