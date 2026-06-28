Il giornale satirico ha raffigurato il commissario tecnico transalpino mentre solleva l'urna con le ceneri della madre, scomparsa da pochi giorni, e il titolo 'Deschamps porta a casa la coppa'. Indignazione dai mondi dello sport e della politica. Il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo: "Irrispettosa e indecente"

Bufera in Francia per una vignetta di Charlie Hebdo che raffigura il ct della nazionale, Didier Deschamps, mentre solleva l'urna con le ceneri della madre e il titolo "Deschamps porta a casa la coppa". Il giornale satirico l'ha pubblicata proprio mentre l'ex centrocampista della Juve rientrava nel ritiro mondiale dei Bleus a Boston dopo essere rientrato in patria per assistere ai funerali della mamma, morta martedì scorso.

La Federcalcio francese: "Irrispettosa e indecente"

La vignetta di pessimo gusto ha indignato lo sport e la politica: il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, l'ha definita "irrispettosa e indecente". Dopo l'attentato del 2015 "eravamo tutti Charlie", ha ricordato, "ma l'ho trovata molto inappropriata nei confronti di un uomo in difficolta'". "Questa vignetta non è divertente", ha affermato su X il deputato di Lfi Antoine Le'aument, "bisogna essere insensibili al dolore altrui per riderne e pubblicare una cosa simile. Didier Deschamps non è solo un personaggio pubblico: è un figlio in lutto. Un po' di rispetto è chiedere troppo?".