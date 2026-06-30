Mondiali, Marocco elimina l'Olanda, il Paraguay la Germania. Il Brasile agli ottavi. LIVE
La squadra di Ancelotti, dopo essere stato sotto un tempo, ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli. Ora attende la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio. Impresa Paraguay: dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari, i sudamericani vincono ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90°. Poi la lotteria dei tiri piazzati regala gli ottavi al Marocco (3-2)
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Passa agli ottavi dei Mondiali il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Dopo essere stato sotto un tempo, trafitto da Sano, ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli. Ora attende la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio. Impresa Paraguay: dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari, i sudamericani vincono ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90°. Poi la lotteria dei tiri piazzati regala gli ottavi al Marocco (3-2).
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Olanda sconfitta ai rigori, Marocco agli ottavi
Il Marocco ha eliminato l'Olanda ai calci di rigore e affronterà il Canada negli ottavi di finale. Saibari ha trasformato il rigore decisivo, sigillando la vittoria per 3-2 ai calci di rigore dopo che la partita si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Gakpo (72°) aveva aperto le marcature per l'Olanda, e Diop aveva pareggiato nei minuti di recupero (91°).
Mondiali, il presidente del Paraguay proclama per oggi festa nazionale
Oggi in Paraguay sarà festa nazionale. Lo ha annunciato il presidente Santiago Peña pochi minuti dopo la vittoria dell'Albirroja sulla Germania ai Mondiali di calcio. L'annuncio è stato dato dallo stesso presidente sui social media. Con tono celebrativo, Peña ha pubblicato questo messaggio: "Il Paraguay non si arrende mai! Vacanza, dannazione!", confermando la decisione subito dopo il fischio finale della partita. Successivamente, la Presidenza della Repubblica ha rilasciato una dichiarazione ufficiale informando che la festività è stata decretata come riconoscimento dello storico traguardo raggiunto dalla nazionale paraguaiana, in modo da consentire alla popolazione di celebrare la qualificazione agli ottavi in tutto il Paese.
Spopola 'Links rechts', l'inno non ufficiale dei tifosi olandesi
'Links Rechts' contagia i Mondiali. Il brano cantato e ballato dai tifosi olandesi sta conquistando il grande pubblico, affascinato dal suo ritmo e dalla sua allegria. Il brano, divenuto l'inno non ufficiale dei tifosi, è del gruppo olandese Snollebollekes ed è stato lanciato originariamente nel 2015, divenendo subito un successo. La canzone invita gli ascoltatori a saltare a sinistra (links) e a destra (rechts), creando di fatto un ballo a a cui tutti possono partecipare.
Germania ko ai rigori, Paraguay agli ottavi
Il Paraguay batte la Germania 4-3 ai rigori e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale. A Boston, i sudamericani segnano al 42' del primo tempo con Enciso, nella ripresa pareggia Haavertz al 9'. Il risultato di 1-1 non cambia ai supplementari e la lotteria dei penalty premia i sudamericani, che al prossimo turno affronteranno la vincente di Francia-Svezia.