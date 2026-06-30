Olanda, Gakpo scoppia in lacrime dopo il gol: cosa è successo

L'attaccante dell'Olanda non trattiene l'emozione dopo l'1-0 momentaneo segnato al Marocco. Van Dijk e Summerville i primi ad abbracciarlo. Solo pochi giorni fa la compagna di Gakpo, Noa van der Bij, aveva annunciato di aver perso il figlio che aspettava

Un attimo di gioia, in un momento di grande dolore. E’ quello che ha provato anche se pochi secondi ai mondiali di calcio Cody Gakpo, il centravanti olandese sceso in campo a pochi giorni dal lutto che ha colpito la sua famiglia e ha subito trovato un gol nella sconfitta dell'Olanda contro il Marocco. Dopo l'annuncio della sua compagna Noa van der Bij di aver perso un figlio in gravidanza, il 27enne aveva scelto di restare in ritiro con la squadra di Koeman, che lo ha schierato titolare nella notte contro il Marocco.