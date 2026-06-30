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Olanda, Gakpo scoppia in lacrime dopo il gol: cosa è successo

Sport
©Getty

 L'attaccante dell'Olanda non trattiene l'emozione dopo l'1-0 momentaneo segnato al Marocco. Van Dijk e Summerville i primi ad abbracciarlo. Solo pochi giorni fa la compagna di Gakpo, Noa van der Bij, aveva annunciato di aver perso il figlio che aspettava

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Un attimo di gioia, in un momento di grande dolore. E’ quello che ha provato anche se pochi secondi ai mondiali di calcio Cody Gakpo, il centravanti olandese sceso in campo a pochi giorni dal lutto che ha colpito la sua famiglia e ha subito trovato un gol nella sconfitta dell'Olanda contro il Marocco. Dopo l'annuncio della sua compagna Noa van der Bij di aver perso un figlio in gravidanza, il 27enne aveva scelto di restare in ritiro con la squadra di Koeman, che lo ha schierato titolare nella notte contro il Marocco. 

FIFA WORLD CUP 2026 - ©Getty

In ginocchio per il figlio perso in gravidanza

 Il dito puntato verso il cielo, alla disperata ricerca di un raggio di sole. Cody Gakpo ha ritrovato il sorriso, ma solo per un attimo. Il gol con cui ha illuso l'Olanda, poi sconfitta ai rigori dal Marocco ai Mondiali non può certo bastare per superare il dramma vissuto negli ultimi giorni: la perdita di un figlio in gravidanza. L'attaccante aveva infatti deciso di restare in ritiro con la propria nazionale. Il pallone come terapia per andare oltre, o almeno provarci. Dopo aver spinto il pallone in rete, anticipando il portiere Bonou con la destrezza del grande attaccante, Gakpo è crollato a terra.

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