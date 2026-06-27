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F1, Gp di Austria: Russell in pole davanti a Leclerc

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Il pilota Mercedes conquista la prima posizione in griglia davanti al monegasco della Ferrari. Seconda fila per Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli

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George Russell partirà in pole position nel Gp d'Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari. Seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e la Mercedes del leader del mondiale, Kimi Antonelli. Nel finale della Q3, Max Verstappen è finito fuori pista e sono state esposte le bandiere gialle mentre Russell stava completando il suo giro.

George Russell - ©Ansa

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