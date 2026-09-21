Laver Cup, tabellone e partecipanti: anche Cobolli nel Team Europe

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Laver Cup, tabellone e partecipanti: Cobolli nel Team Europe con Alcaraz e Zverev

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Il torneo, giunto quest'anno alla sua nona edizione, metterà di fronte, come da tradizione, il Team Europe e il Team World, con quattro partite al giorno, suddivise in tre singolari e un doppio. Assenti Sinner e Shelton, ci saranno invece Alcaraz e Zverev. Tutti i match visibili integralmente su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Il grande tennis internazionale si avvicina agli atti conclusivi della stagione e, tra questi, si rinnova l'appuntamento con l'atteso torneo a squadre della Laver Cup, giunto quest'anno alla sua nona edizione, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre sul cemento indoor della O2 Arena di Londra. I 12 match in programma, che vedranno sfidarsi alcuni tra i migliori talenti del panorama mondiale, saranno visibili integralmente su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I convocati: Cobolli guida l'Italia nel Team Europe

L'evento metterà di fronte, come da tradizione, il Team Europe e il Team World, in una formula ricca di stelle. Il funzionamento della Laver Cup prevede quattro partite al giorno, suddivise in tre singolari e un doppio. Il punteggio assegnato per ogni vittoria aumenta progressivamente nel corso del torneo, passando da un punto per i match di venerdì a due punti il sabato e a tre punti la domenica. Anche senza il numero 1 al mondo Jannik Sinner, la selezione europea può contare anche quest'anno su una forte impronta azzurra grazie alla presenza di Flavio Cobolli (numero 7 del ranking Atp). Insieme a lui, a difendere i colori del Vecchio Continente, ci saranno il numero 2 e 3 al mondo, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, affiancati da Rafael Jodar (n. 14), Jakub Mensik (n. 15) e Casper Ruud (n. 18). Il Team World risponderà con una formazione competitiva e profonda, malgardo la rinuncia in extremis del finalista agli Us Open e numero 4 al mondo Ben Shelton, sostituito dal connazionale e numero 16 del ranking Atp Brandon Nakashima. Con lui scenderanno in campo Alex de Minaur (n. 9) e Taylor Fritz (n. 10). Completano la selezione 'mondiale' Learner Tien (n. 13), Alexander Bublik (n. 17) e Francisco Cerundolo (n. 23). Al momento, i precedenti vedono il Team Europe saldamente in vantaggio per 78-54 negli scontri diretti complessivi.

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