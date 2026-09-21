Sandro Mazzola, oggi funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano

Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola , storica bandiera dell'Inter e della Nazionale italiana, i cui funerali si terranno questo pomeriggio alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per tutta questa giornata, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino, disponendo le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione della comunità milanese. Per volontà della famiglia, l'accesso di telecamere e macchine fotografiche all'interno della Basilica non sarà consentito. Un divieto esteso anche ai contenuti che possono essere prodotti con uno smartphone.

Un'icona in campo e fuori

Con la scomparsa di Mazzola, il mondo dello sport e l'intera città perdono non solo un fuoriclasse sul campo, ma un autentico simbolo. Il club nerazzurro lo ha ricordato con una nota colma di commozione, definendolo come l'essenza stessa della propria storia: entrato nel club da ragazzino, ne è diventato l'icona intramontabile. La sua parabola sportiva è stata segnata fin dall'infanzia dal peso del ricordo del padre Valentino, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga. Sandro debuttò in prima squadra il 10 giugno 1961 nel celebre e controverso match contro la Juventus, siglando su rigore la sua prima rete.

I successi con Inter e Nazionale

Sotto la guida di Helenio Herrera, si è consacrato come il trascinatore della "Grande Inter", conquistando quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, oltre ai titoli di capocannoniere in Serie A e in Europa, sfiorando il Pallone d'Oro nel 1971 dietro a Johan Cruyff. Conclusa la carriera sul campo, ha continuato a operare nel calcio come dirigente per Inter, Genoa e Torino, diventando in seguito un apprezzato e garbato volto televisivo. In maglia azzurra è stato protagonista del trionfo all'Europeo del 1968 e della leggendaria "Partita del Secolo" contro la Germania a Messico '70. Proprio nel 1968, Mazzola dimostrò una sorprendente lungimiranza fuori dal campo, figurando tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana Calciatori (Aici) insieme a Sergio Campana. Oggi Milano si ferma per tributare il doveroso omaggio a un uomo che ha scritto pagine indelebili dello sport italiano.