L'impatto economico di questa lunga inattività potrebbe costare al campione italiano quasi 20 milioni di euro di mancati guadagni. Ma gli incassi delle sponsorizzazioni restano blindati
La stagione di Jannik Sinner si è chiusa in anticipo a causa di un infortunio, congelando un'annata che nei primi sette mesi aveva confermato l'azzurro ai vertici del tennis mondiale. Lo stop forzato non permetterà di replicare il fatturato record del 2025, quando l''azienda Sinner' aveva fatturato circa 65 milioni di euro complessivi. Secondo le stime basate sulle prestazioni dello scorso anno, riportate dalla Gazzetta dello Sport e da Repubblica, l'impatto economico di questa inattività potrebbe costare al campione italiano quasi 20 milioni di euro di mancati guadagni. La lunga assenza dai campi, che costerà a Sinner anche la perdita del primato nel ranking Atp, colpirà in modo differente le varie voci del bilancio del tennista azzurro, dividendosi tra montepremi persi, bonus cancellati e la stabilità dei contratti commerciali.
I montepremi e i bonus venuti meno con lo stop per infortunio
Il danno economico principale deriva dai montepremi dei tornei e dai correlati sistemi di bonus dell'Atp. Avendo saltato l'intera seconda metà della stagione, Sinner ha dovuto rinunciare ad appuntamenti chiave come Montreal, Cincinnati, Us Open, Pechino, Shanghai, Vienna, Parigi e le Atp Finals di Torino. L'assenza dagli ultimi quattro Masters 1000 della stagione fa decadere interamente il diritto all'assegno del Bonus Pool Atp (valutato circa 4 milioni di euro), una classifica speciale che vedeva l'altoatesino saldamente in testa grazie alle cinque vittorie consecutive nei primi sette mesi dell'anno. Restano invece salvi i ricavi del profit sharing dei Masters 1000 conquistati nella prima parte del 2026, che verranno redistribuiti dall'Atp nel 2027.
Gli sponsor non abbandonano Jannik
Se il campo presenta il conto, tuttavia, il comparto commerciale si dimostra una cassaforte blindata. Sinner può contare su 14 contratti di sponsorizzazione che garantiscono circa 35 milioni di euro di introiti fissi all'anno. I contratti dei top player includono clausole di compensation fee che proteggono l'atleta in caso di infortunio, escludendo penali o riduzioni del compenso fisso per inattività. L'unico impatto sui contratti commerciali riguarderà la parte variabile (legata a performance e royalties sui prodotti), quantificabile in una flessione limitata al 10% (circa 1 milione di euro). I partner commerciali mantengono un atteggiamento di totale fiducia, come già dimostrato durante i tre mesi di stop legati al caso Clostebol nel 2025. Mentre i marchi tecnici (Nike e Head) dovranno far slittare al 2027 i progetti speciali come il lancio della prima racchetta personalizzata, i brand extra-settoriali continuano a sfruttare la visibilità dell'azzurro fuori dal campo, come accaduto con la recente presenza del tennista alla Milano Fashion Week per Gucci.