La stagione di Jannik Sinner si è chiusa in anticipo a causa di un infortunio, congelando un'annata che nei primi sette mesi aveva confermato l'azzurro ai vertici del tennis mondiale. Lo stop forzato non permetterà di replicare il fatturato record del 2025, quando l''azienda Sinner' aveva fatturato circa 65 milioni di euro complessivi. Secondo le stime basate sulle prestazioni dello scorso anno, riportate dalla Gazzetta dello Sport e da Repubblica, l'impatto economico di questa inattività potrebbe costare al campione italiano quasi 20 milioni di euro di mancati guadagni. La lunga assenza dai campi, che costerà a Sinner anche la perdita del primato nel ranking Atp, colpirà in modo differente le varie voci del bilancio del tennista azzurro, dividendosi tra montepremi persi, bonus cancellati e la stabilità dei contratti commerciali.