Champions League 2026-27, alle 18 il sorteggio delle partite

Champions League 2026-27, alle 18 il sorteggio: le squadre italiane scoprono le avversarieSport
Introduzione
Il giorno del sorteggio della fase Campionato della Champions League 2026/2027 è finalmente arrivato: a partire dalle 18 infatti le squadre italiane impegnate nella competizione (Inter, Napoli, Roma e Como) scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. È possibile seguire il sorteggio in diretta a partire dalle 17.45 su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube. Inoltre domani prenderà forma anche la nuova edizione dell’Europa League, dove quest’anno sono impegnate la Juventus e il Milan: venerdì 28 agosto alle 13 è infatti in programma il sorteggio della fase Campionato 2026/2027, anche in questo caso in diretta su Sky Sport 24 e con tutti gli aggiornamenti live su skysport.it.
Quello che devi sapere
Le italiane che partecipano alla Champions League
Sono quattro le squadre italiane che si sono qualificate all’edizione 2026/2027 della Champions League: sono l’Inter, che ha vinto lo scorso campionato italiano, il Napoli che ha concluso in seconda posizione, la Roma che è arrivata terza e infine il Como, alla sua prima partecipazione alla competizione.
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Le fasce e le regole del sorteggio
Le 36 squadre qualificate alla Champions League 2026/2027 sono divise in quattro fasce, ognuna composta da 9 formazioni, in base al loro ranking europeo. Durante la fase Campionato, ogni squadra gioca otto partite - quattro in casa e quattro in trasferta - affrontando due avversarie per ogni fascia: si giocano dunque due partite contro le squadre della prima, due contro le squadre della seconda, e così via indipendentemente dalla propria fascia di appartenenza.
Quali squadre si possono affrontare
Ci sono comunque alcuni limiti ed eccezioni: le squadre provenienti dallo stesso Paese non possono infatti giocare l’una contro l’altra in questa fase della Champions League. Inoltre ogni squadra non può affrontare più di due avversari appartenenti alla stessa federazione: dunque, per esempio, nessuna italiana gioca più di due partite contro formazioni spagnole o inglesi.
Le novità di questa edizione della Champions
L’edizione 2026/27 della Champions League è la terza che si svolge nell’attuale formato. Questo vuol dire che entra in vigore una delle disposizioni del regolamento: non è infatti possibile che nella fase Campionato si giochi la stessa partita per tre stagioni consecutive. Una regola che quest’anno si applica all’Inter, che ha affrontato l’Arsenal a San Siro sia nell’edizione 2024/25 sia in quella 2025/26: la partita dunque può essere sorteggiata solamente in casa dei londinesi.
Le date delle partite di Champions
Per quanto riguarda le date delle partite, la prima giornata si tiene dall’8 al 10 settembre 2026; la seconda giornata il 13 e 14 ottobre 2026; la terza il 20 e 21 ottobre 2026; la quarta il 3 e 4 novembre 2026; la quinta il 24 e 25 novembre 2026; la sesta l’8 e 9 dicembre 2026; la settima il 19 e 20 gennaio 2027 e l’ottava il 27 gennaio 2027.
Chi passa alla fase successiva
Al termine della fase Campionato, le prime otto squadre accedono direttamente agli ottavi di finale. Quelle che si sono classificate dal nono al ventiquattresimo posto prendono invece parte ai playoff, che sono in programma il 16/17 febbraio e il 23/24 marzo. Le ultime dodici, invece, sono direttamente eliminate dalla competizione. La finale dell’edizione 2026/2027 della Champions è in programma il 5 giugno allo Stadio Metropolitano di Madrid.
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Le partite di Champions dell’Inter
Le partite di Champions League dell’Inter dell’edizione 2026/2027 vengono sorteggiate oggi a partire dalle 18, in diretta su Sky.
Le partite di Champions del Napoli
Le partite di Champions League del Napoli dell’edizione 2026/2027 vengono sorteggiate oggi a partire dalle 18, in diretta su Sky.
Le partite di Champions della Roma
Le partite di Champions League della Roma dell’edizione 2026/2027 vengono sorteggiate oggi a partire dalle 18, in diretta su Sky.
Le partite di Champions del Como
Le partite di Champions League del Como dell’edizione 2026/2027 vengono sorteggiate oggi a partire dalle 18, in diretta su Sky.
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