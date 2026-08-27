Champions League 2026-27, alle 18 il sorteggio delle partite

Introduzione

Il giorno del sorteggio della fase Campionato della Champions League 2026/2027 è finalmente arrivato: a partire dalle 18 infatti le squadre italiane impegnate nella competizione (Inter, Napoli, Roma e Como) scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. È possibile seguire il sorteggio in diretta a partire dalle 17.45 su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su YouTube. Inoltre domani prenderà forma anche la nuova edizione dell’Europa League, dove quest’anno sono impegnate la Juventus e il Milan: venerdì 28 agosto alle 13 è infatti in programma il sorteggio della fase Campionato 2026/2027, anche in questo caso in diretta su Sky Sport 24 e con tutti gli aggiornamenti live su skysport.it.