Nazionale italiana, chi sono i 9 esordienti convocati da Mancini

Tra i pali figura l’esordio tra i convocati di Massimo Pessina, estremo difensore classe 2007 del Bologna. Cresce nelle accademie giovanili dell’Olginatese, dell’Albinoleffe e del club rossoblù, fino a essere promosso proprio dal Bologna nel Campionato Primavera per la stagione 2023/24. Il primo a dargli fiducia è Vincenzo Italiano, che lo fa debuttare in Serie A il 9 novembre 2025 nella vittoria casalinga per 2- 0 contro il Napoli di Antonio Conte grazie ai gol di Dallinga e Lucumì, entrando in campo per sostituire l’infortunato Skorupski all’ottavo minuto. Proprio contro il Napoli, Pessina ha collezionato la sua prima presenza in questa serie A, prendendo il posto del portiere polacco a causa di un ritardo a una riunione tecnica. Con l’Italia ha già vinto l'Europeo Under 17 del 2024 ed è stato protagonista anche con l'Under 19. Il Bologna sta già dimostrando di volerci puntare, avendogli offerto il rinnovo fino al 2029 con opzione per un’altra stagione.