Europei di volley maschile 2026, il calendario dell'Italia

Introduzione
Iniziano oggi gli Europei di volley maschile 2026. L'Italia campione del mondo in carica e tra gli organizzatori è inserita nel gruppo A insieme a Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. L'esordio degli azzurri è previsto per domani, 10 settembre, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli contro la Svezia. La rassegna continentale, che prevede match giocati anche in Romania, Finlandia e Bulgaria, vedrà il suo atto conclusivo nella nuovissima Unipol Dome di Santa Giulia a Milano il prossimo 26 settembre.
Quello che devi sapere
Il calendario dell’Italia
Domani toccherà all’Italia campione del mondo aprire gli Europei di volley maschile 2026: i ragazzi di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Svezia. Di seguito le partite degli azzurri in programma:
- 10 settembre, alle 21.05: Italia-Svezia (Napoli)
- 12 settembre, alle 21.05: Italia-Grecia (Modena)
- 13 settembre, alle 21.05: Italia-Slovacchia (Modena)
- 15 settembre, alle 21.05: Italia-Repubblica Ceca (Modena)
- 17 settembre, alle 21.05: Italia-Slovenia (Modena)
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Gli altri partecipanti
Ma come sono composti gli altri gironi? Nel girone B sono presenti Bulgaria, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele e Macedonia del Nord. Nel girone C, invece, gareggeranno Finlandia, Belgio, Estonia, Danimarca, Paesi Bassi e Serbia, mentre nel girone D ci sono Romania, Francia, Germania, Lettonia, Svizzera e Turchia.
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Regole e classifica
La competizione è articolata in una prima fase a gironi, con le squadre inserite in gruppi all’italiana. Le prime quattro classificate di ciascun girone conquistano l’accesso alla fase a eliminazione diretta, composta da ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale. Per quanto riguarda l’assegnazione dei punti, in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 vengono attribuiti 3 punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente. In caso di successo per 3-2, invece, la vincente ottiene 2 punti e la squadra sconfitta 1. Per stabilire l’ordine delle squadre in classifica vengono considerati, nell’ordine, il numero di vittorie, i punti conquistati, il quoziente set, il quoziente punti e, infine, il risultato degli eventuali scontri diretti.
I palazzetti
Gli Europei di volley maschile 2026 si svolgeranno in quattro Paesi e in sette impianti: quattro in Italia, oltre all’Arena Sofia di Sofia, alla Tampereen Kannen areena di Tampere e alla Sala Polivalentă di Cluj-Napoca.
- In Italia, la sfida del 10 settembre sarà disputata nella suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli, dove è stata allestita un’arena con due tribune laterali da 2.500 posti e una frontale da 1.500 posti, destinata all’area vip. Gli spettatori potranno seguire le partite con la Basilica di San Francesco da Paola sullo sfondo.
- A Modena sarà protagonista il PalaPanini, storico impianto della pallavolo italiana e casa del Modena Volley. Inaugurato nel 1985, il palazzetto dispone di circa 5.200 posti distribuiti su due livelli ed è utilizzato anche per concerti, spettacoli e grandi eventi.
- A Torino, invece, gli incontri si terranno al Palavela, struttura nata dalla riqualificazione dello storico Palazzo a Vela di Italia ’61 e già sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2006 e degli Europei maschili di pallavolo del 2015. L’impianto può ospitare fino a circa 8 mila spettatori.
- A Milano sarà infine l’Unipol Dome, nome ufficiale dell’Arena Milano di Santa Giulia, ad accogliere le fasi decisive della competizione. Inaugurata nel 2026 in occasione di Milano Cortina, la struttura può raggiungere una capienza di circa 16 mila persone per grandi eventi, con 12 mila posti a sedere.
La fase a eliminazione diretta
La prima parte della fase a eliminazione diretta si giocherà il 19 e 20 settembre a Sofia, in Bulgaria, e il 20 e 21 settembre a Torino. I quarti di finale il 22 settembre sempre in Bulgaria e il 23 a Torino. La nuovaUnipol Dome del quartiere Santa Giulia, a Milano, sarà la sede di semifinali e finali, in programma il 25 e 26 settembre.
L’albo d’oro
Nelle 33 edizioni fin qui disputate l’Italia è il Paese che ha ottenuto più piazzamenti: sono ben 15, divisi in 7 primi posti, 5 secondi e 3 terzi posti. Solo l’Unione Sovietica, in grado di piazzarsi per ben 12 volte prima fino al 1991, ha ottenuto più vittorie degli Europei. Alle spalle degli azzurri, invece, si trovano la Cecoslovacchia (3 volte prima e 4 seconda fino al 1993) e la Serbia (vittoriosa in tre edizioni a cui si aggiunge una medaglia di argento e 6 di bronzo). L'ultima selezione a vincere la competizione è stata la Polonia nel 2023, vittoriosa in finale proprio contro l'Italia.
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