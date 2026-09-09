Europei di volley maschile 2026, il calendario dell'Italia

Nelle 33 edizioni fin qui disputate l’Italia è il Paese che ha ottenuto più piazzamenti: sono ben 15, divisi in 7 primi posti, 5 secondi e 3 terzi posti. Solo l’Unione Sovietica, in grado di piazzarsi per ben 12 volte prima fino al 1991, ha ottenuto più vittorie degli Europei. Alle spalle degli azzurri, invece, si trovano la Cecoslovacchia (3 volte prima e 4 seconda fino al 1993) e la Serbia (vittoriosa in tre edizioni a cui si aggiunge una medaglia di argento e 6 di bronzo). L'ultima selezione a vincere la competizione è stata la Polonia nel 2023, vittoriosa in finale proprio contro l'Italia.

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