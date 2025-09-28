Finale Mondiali di volley maschile, Italia-Bulgaria 2-1. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Finale Mondiali di volley maschile, Italia avanti 2 set a 1 contro la Bulgaria. LIVE

Sport
©Ansa

Dopo la vittoria contro la Polonia, gli Azzurri sfidano la squadra di Gianlorenzo Blengini per riconfermarsi campioni del mondo

L'Italia della pallavolo maschile sfida la Bulgaria nell'ultimo atto dei Mondiali in corso a Manila, alla ricerca della conferma del titolo conquistato nel 2022 a Katowice (IL RACCONTO IN DIRETTA SU SKY SPORT). Per l'Italvolley si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Stamattina la Polonia si è aggiudicata la medaglia di bronzo: gli uomini di Grbic hanno battuto la Repubblica Ceca 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-21).

La semifinali

Ieri gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno travolto, in quella che molti consideravano la "finale" anticipata, una forte e bella Polonia con un inequivocabile 3-0 (25-21, 25-22, 25-23). La Bulgaria di Gianlorenzo Blengini invece nella prima semifinale ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca. 

PASAY, LUZON, PHILIPPINES - SEPTEMBER 27: Italy players react during the Volleyball Men's World Championship Philippines Semi-Final game between Poland and Italy at SM Mall of Asia Arena on September 27, 2025 in Pasay, Luzon, Philippines. (Photo by Mark Fredesjed Cristino/Getty Images)

Mondiali volley, l’Italia è in finale: azzurri battono 3-0 la Polonia

