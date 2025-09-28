Finale Mondiali di volley maschile, Italia-Bulgaria 2-1. LIVE

L'Italia della pallavolo maschile sfida la Bulgaria nell'ultimo atto dei Mondiali in corso a Manila, alla ricerca della conferma del titolo conquistato nel 2022 a Katowice (IL RACCONTO IN DIRETTA SU SKY SPORT). Per l'Italvolley si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Stamattina la Polonia si è aggiudicata la medaglia di bronzo: gli uomini di Grbic hanno battuto la Repubblica Ceca 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-21).