Finale Mondiali di volley maschile, Italia-Bulgaria 2-1. LIVE

Dopo la vittoria contro la Polonia, gli Azzurri sfidano la squadra di Gianlorenzo Blengini per riconfermarsi campioni del mondo
L'Italia della pallavolo maschile sfida la Bulgaria nell'ultimo atto dei Mondiali in corso a Manila, alla ricerca della conferma del titolo conquistato nel 2022 a Katowice (IL RACCONTO IN DIRETTA SU SKY SPORT). Per l'Italvolley si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Stamattina la Polonia si è aggiudicata la medaglia di bronzo: gli uomini di Grbic hanno battuto la Repubblica Ceca 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-21).
La semifinali
Ieri gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno travolto, in quella che molti consideravano la "finale" anticipata, una forte e bella Polonia con un inequivocabile 3-0 (25-21, 25-22, 25-23). La Bulgaria di Gianlorenzo Blengini invece nella prima semifinale ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca.
Leggi anche
Mondiali volley, l’Italia è in finale: azzurri battono 3-0 la Polonia
Pallavolo, le azzurre a Malpensa dopo il trionfo al Mondiale. FOTO
La nazionale femminile italiana è arrivata a Milano con la coppa, accolta da una folla di tifosi pronti a far sentire il loro affetto e a festeggiare le neo campionesse del mondo e il loro tecnico Julio Velasco