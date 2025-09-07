L'Italia trionfa ai Mondiali di volley femminle: Turchia battuta 3-2

Le atlete di Velasco hanno sconfitto le avversarie dopo cinque set. Per le azzurre è il quarto torneo vinto di fila, dopo due Nations League e l'oro olimpico a Parigi. "C'è enorme orgoglio", ha commentato la capitana azzurra Anna Danesi. "Non non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo" ascolta articolo

Le azzurre del volley sul tetto del mondo. L'Italia ha vinto i mondiali femminili battendo in finale la Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). Le atlete di ct Julio Velasco hanno sconfitto le avversarie dopo cinque set. Per le azzurre è il quarto torneo vinto di fila, dopo due Nations League e l'oro olimpico a Parigi. "Siamo campionesse del mondo!!!": la gioia di Alessia Orro ha raggiunto i microfoni dei giornalisti Rai al termine della partita. "Eravamo stanche, un po' disconnesse chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali". "C'è enorme orgoglio", ha ribadito la capitana azzurra Anna Danesi. "Non non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo. Abbiamo fatto uno step mentale incredibile. Nel tie break siamo state solide mentalmente, in ogni situazione. Noi sul campo cerchiamo di fare tutto al meglio ma speriamo di poter dare a tutti un esempio di resilienza e impegno, di come insieme si possono superare le difficoltà".

La partita Dopo la battaglia contro il Brasile in semifinale, l'Italia ha conquistato un'altra sfida resa ancora più complicata dall'avversaria Vargas che ha messo in serie difficoltà la ricezione azzurra. L'Italia vince il primo set dopo un inizio equilibrato: decisivo un doppio errore di Vargas che porta le ragazze di Velasco al 25-23. Nel secondo parziale la Turchia di Santarelli parte con il piede sull'acceleratore e l'Italia ha un passaggio a vuoto con un set perso nettamente 25-13. Velasco tranquillizza le sue ragazze e nel terzo set si ricomincia a macinare gioco e punti, con lo scatto fino all'11-7. La Turchia recupera fino al 17-17 prima e sul 24-24 grazie ad un ace di Vargas, ma poi tocca alla Egonu che sul secondo set point sfodera anche lei un ace decisivo per il terzo parziale 24-26. L'Italia in calo anche all'inizio del quarto parziale con la Turchia che va avanti di sei punti, poi arriva ad un +8 per chiudere 25-19 e portare l'Italia al quinto set. Nel tie break le azzurre partono bene e si portano avanti per chiudere senza troppi affanni 15-8 aggiudicandosi il secondo mondiale della storia azzurra al femminile.

Il percorso delle Azzurre Quella di oggi in finale è la 36esima vittoria di fila per la nazionale allenata da Julio Velasco. Quello delle atlete azzurre ai mondiali è stato un percorso praticamente perfetto, iniziato con la vittoria all'esordio contro la Slovacchia per 3-0. Stesso punteggio a favore delle Azzurre anche nella gara successiva contro Cuba. La vittoria contro il Belgio per 3-1 è servita poi alle italiane per prendersi il primo posto nel girone. Agli ottavi la netta vittoria contro la Germania (3-0). Ai quarti 3-0 alla Polonia. E in semifinale il successo contro il Brasile per 3-2. L'ultimo trofeo conquistato dalla squadra di volley femminile italiana risale a ben 23 anni fa, nel 2002 a Berlino. Leggi anche Mondiali di volley femminile, Italia-Brasile 3-2: il risultato

