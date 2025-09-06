Mondiali di volley femminile, Italia-Brasile 3-2: il risultato

La partita

Il Brasile ha conquistato il primo set vincendo 25-22, con l’Italia che è cresciuta col passare dei minuti. Ansia per Orro, che è dovuta uscire per un problema alla caviglia ma poi è rientrata in campo per il secondo set. Secondo set che le azzurre hanno vinto 25-22. Le brasiliane hanno poi portato a casa il terzo set, equilibratissimo, giocato punto su punto e terminato 30-28: 2-1 il parziale a favore delle ragazze guidate da Ze Roberto. Le azzurre hanno sofferto ma sono riuscite a pareggiare i conti, vincendo il quarto set con il punteggio di 25-22. A decidere la semifinale, quindi, è stato il quinto set: a trionfare 3-2, alla fine, sono state le ragazze guidate da Velasco grazie al 15-13 dell'ultimo set. Le azzurre in finale affronteranno la Turchia, che ha battuto il Giappone per 3-1: parziali 16-25, 25-17, 25-18, 27-25.

“Partita incredibile di squadra”

"È stata una partita incredibile di squadra. Non era facile, abbiamo avuto due infortuni durante il gioco contro il Brasile, siamo state veramente forti di testa", ha commentato Sarah Fahr, con le lacrime agli occhi, dopo la vittoria. “Sono emozionatissima, è un sogno. Ora dobbiamo resettare e domani sarà un'altra battaglia contro la Turchia, vincerà chi se lo meriterà. Come abbiamo fatto oggi daremo tutto tutte quante insieme. La squadra è la nostra forza", ha aggiunto alla Rai. “Siamo in finale e finalmente abbiamo battuto il Brasile in un mondiale. Domani sarà una finale difficilissima ma adesso ci godiamo questa vittoria di squadra. Siamo state brave a rimanere, chi la dura la vince. Oggi nessuna di noi ha mollato", ha detto anche Alessia Orro.