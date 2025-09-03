Pallavolo, Mondiali: Italia-Polonia 3-0. Azzurre in semifinale

A Bangkok è grande Ital-volley. Le pallavoliste azzurre hanno battuto con un inequivocabile 3-0 la Polonia. Il risultato finale è stato di 25-17, 25-21 e 25-18 in favore delle ragazze di Velasco, in totale controllo della sfida sin dall'inizio. Con questo risultato in semifinale, l'Italia, che ha raggiunto la 34esima vittoria consecutiva, affronterà una tra Francia e Brasile.

Terza vittoria di fila contro la Polonia

L'Italia, dunque, dopo una fase a gironi impeccabile e un ottavo di finale dominato, fa altrettanto con la temibile Polonia di Stefano Lavarini. Le polacche avevano battuto il Belgio 3-2 e volevano fermare anche le azzurre, ma è arrivata l'ennesima prova solida e concreta di capitan Danesi e compagne che hanno battuto per la terza volta consecutiva la Polonia in un match ad eliminazione diretta. Le azzurre torneranno in campo il 6 settembre (orario ancora da definire) contro la vincente del quarto Brasile-Francia.

La gara

Velasco aveva deciso di non cambia formazione e ha scelto per iniziare Orro in palleggio, Egonu opposto, Sylla e Nervini in banda, Fahr e Danesi al centro e De Gennaro libero. La Polonia invece è partita con la diagonale palleggiatore-opposto composta da Wenersjka-Stysiak, Korneluk e Gryka al centro, Lukasik e Damaske schiacciatrici, e Szczyglowska libero. L’avvio azzurro è perfetto per il 25-17. Molto equilibrato l’avvio di secondo set: Danesi apre con un muro deciso mentre Stysiak piazza un gran colpo di classe. Le azzurre spezzano l’equilibrio con un muro di Fahr (6-4) per poi toccare il +3 (10-7) con un attacco a tutto braccio di Nervini. Le polacche non desistono e con Stysiak tornano in scia (10-9) ma poi le azzurre riprendono a fare punti e grazie ad Egonu passano sul 20-15 per chiudere con il parziale di 25-21. Il trend non cambia nel terzo set: Egonu e Sylla fanno la differenza in attacco mentre Danesi e Fahr danno solidità al gioco al centro azzurro. Stysiak e Damaske possono poco o nulla e così l’Italia chiude i conti 25-18 e vola in semifinale.

Velasco: "Queste azzurre sono eccezionali"

"Queste ragazze sono eccezionali". Lo ha detto Julio Velasco, dopo il 3-0 alla Polonia con la quale l'Italia si qualifica alla semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile. "Non è perchè fanno quel che dico io, ma perchè fanno quel che sanno fare - ha aggiunto il ct azzurro -. Da inizio anno dico loro che devono essere autonome e autorevoli in campo: e loro sanno adattarsi alle situazioni e all'avversario. E' una squadra completa ed equilibrata in ogni settore, questa è la chiave". In semifinale sarà Brasile o Francia. "Le brasiliane sono considerate le favorite, la Francia ha cambiato molto e sta giocando molto bene: ripeto, sarà comunque difficile".