Sarah Fahr, l’oro del volley: “Ai ragazzi dico: sognate in grande”

Ventiquattro anni appena compiuti, un oro olimpico e un titolo mondiale già in tasca, il curriculum di Sarah Luisa Fahr non è certo dei più comuni. Insieme alle compagne dell’Italvolley femminile ha tenuto incollati al televisore più di 4 milioni di italiani, per seguire la finale che il 7 settembre le ha catapultate sul tetto del mondo. Ma Sky TG24 Insider confessa: “È tutto merito di quella bambina di 13 anni che ha lasciato casa sua per inseguire un sogno”