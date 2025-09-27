Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali volley, l’Italia è in finale: battuta 3-0 la Polonia

Sport
A Pasay City, nelle Filippine, gli azzurri in semifinale hanno vinto 3 set a 0 contro la Polonia. Domenica 28 settembre la finale contro la Bulgaria

L’Italia ha vinto 3-0 la semifinale dei Mondiali di volley maschili 2025 contro la Polonia ed è in finale: domenica 28 settembre giocherà contro la Bulgaria.

Pallavolo, le azzurre a Malpensa dopo il trionfo al Mondiale. FOTO

La nazionale femminile italiana è arrivata a Milano con la coppa, accolta da una folla di tifosi pronti a far sentire il loro affetto e a festeggiare le neo campionesse del mondo e il loro tecnico Julio Velasco

Mondiali volley, l'Italia è in finale: battuta 3-0 la Polonia

A Pasay City, nelle Filippine, gli azzurri in semifinale hanno vinto 3 set a 0 contro la Polonia.

