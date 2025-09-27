Mondiali volley, l’Italia è in finale: battuta 3-0 la Polonia

A Pasay City, nelle Filippine, gli azzurri in semifinale hanno vinto 3 set a 0 contro la Polonia. Domenica 28 settembre la finale contro la Bulgaria
