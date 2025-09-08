Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pallavolo, le azzurre tornano in Italia dopo il trionfo al Mondiale: cori e abbracci. FOTO

Sport fotogallery
10 foto

La nazionale femminile italiana è arrivata a Milano con la coppa, accolta da una folla di tifosi pronti a far sentire il loro affetto e a festeggiare le neo campionesse del mondo e il loro tecnico Julio Velasco

Sport: Ultime gallery

Pallavolo, le azzurre a Malpensa dopo il trionfo al Mondiale. FOTO

Sport

La nazionale femminile italiana è arrivata a Milano con la coppa, accolta da una folla di tifosi...

10 foto

Us Open, i vip visti sugli spalti: da Spike Lee a Donald Trump. FOTO

Sport

Si è visto anche il presidente americano Donald Trump durante la finale tra Alcaraz e Sinner...

16 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

46 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Serie A 2025-2026, le maglie home ufficiali di tutte le squadre

Sport

Sono state rese note le divise di casa di tutte le squadre del prossimo campionato di serie A,...

20 foto
Maglie della serie A 2025-2026

Funerali Diogo Jota, folla commossa a Gondomar per l’ultimo saluto

Sport

Centinaia di persone hanno dato l’ultimo saluto a Diogo Jota, attaccante del Liverpool, e al...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Attentato a Gerusalemme: 6 morti. Idf: "Distrutto grattacielo a Gaza"

    live Mondo

    È salito a sei morti il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto oggi a Gerusalemme Nord. Lo...

    Cremlino: "Nessuna sanzione ci farà cambiare posizione". LIVE

    live Mondo

    Lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, dopo che ieri Trump si è detto pronto a...

    Francia, voto fiducia per Bayrou per Manovra: debito ci toglie libertà

    Mondo

    Il primo ministro si è rivolto all'Assemblée Nationale, chiedendo supporto per una legge di...