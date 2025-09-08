Pallavolo, le azzurre a Malpensa dopo il trionfo al Mondiale. FOTO

Pallavolo, le azzurre tornano in Italia dopo il trionfo al Mondiale: cori e abbracci. FOTO
La nazionale femminile italiana è arrivata a Milano con la coppa, accolta da una folla di tifosi pronti a far sentire il loro affetto e a festeggiare le neo campionesse del mondo e il loro tecnico Julio Velasco
- Sorrisi ed entusiasmo: la Nazionale femminile italiana di pallavolo è stata accolta con affetto e cori di gioia all'atterraggio all'aeroporto di Milano Malpensa. La prima a uscire è stata Anna Danesi, la capitana della Nazionale di Pallavolo che il 7 settembre 2025 ha vinto il Mondiale in Thailandia
- Pochi minuti dopo le 15, dal gate 8 degli arrivi B dell'aeroporto di Malpensa, con un sorriso larghissimo e la Coppa del Mondo stretta tra le mani, sono uscite tutte le protagoniste di un campionato che ha portato l'Italia al trionfo. Ad attenderle c'erano oltre duecento tifosi al grido di "Italia, Italia". Schierate fuori dal gate una serie di bambine con bouquet di fiori per le atlete e un pallone da volley
- L'abbraccio con i tifosi e poi sono risuonati i cori dedicati a Velasco. Il tecnico della Nazionale Campione del Mondo, all'arrivo a Malpensa ha dedicato "un in bocca al lupo a Rino Gattuso che questa sera ha una partita importante con la Nazionale di calcio". Tanta l'emozione di Miriam Silla: "Non ci si abitua mai a questo affetto. Grazie!"
- Grande festa a Malpensa, qualcuno mostra con orgoglio i titoli dei giornali che narranno l'impresa delle "Azzurre più forti del mondo". A riportare tutti con i piedi per terra è sempre Julio Velasco che ha sottolineato: "Noi tendiamo ad esaltarci quando vinciamo, mentre quando perdiamo tutto va male. Non è così, siamo sempre gli stessi. E vorrei ricordare che l'Italia ha vinto due Mondiali quando per tutti sembrava impossibile"
- "Non credo proprio che mi chiederanno di tornare ad allenare la nazionale maschile. Penso che l'intenzione della Federazione sia quella di andare avanti con la femminile, con il contratto che abbiamo fatto. Non vedo perché ci dovrebbe essere quella possibilità", ha spiegato il Ct della nazionale di volley femminile Julio Velasco, al rientro a Malpensa dopo la vittoria dei Campionati mondiali con le ragazze della pallavolo
- Accolto da una folla di tifosi insieme alle 14 "invincibili" campionesse mondiali, Velasco si è poi spazientito con i cronisti che insistevano sul confronto tra la nazionale maschile e femminile, su chi è da considerarsi più bravo e su quali dei mondiali vinti sia da considerarsi più difficile. "Ma perché mi vuole far dire cose che ha capito che non voglio dire? Insiste, insiste, insiste - ha detto al giornalista - per farmi dire quello che io non voglio dire"
- Ad attendere la Nazionale femminile di pallavolo c'erano anche delle giovani giocatrici arrivate da tutta la Lombardia con palloni e magliette da farsi autografare. "Hanno fatto la storia. Diventare come loro? Forse un giorno. Per adesso siamo super tifose", hanno detto le ragazzine
- Immancabile anche la bandiera dell'Italia sventolata da alcuni tifosi nell'attesa di abbracciare le artefici del capolavoro che ha portato la Nazionale azzurra a laurearsi Campione del Mondo di pallavolo femminile
- L'Italia della pallavolo femminile è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia 23 anni dopo il titolo vinto in Germania. Le ragazze allenate da Julio Velasco dopo l'oro olimpico a Parigi nel 2024 e due Nations League ora sono salite sul tetto del mondo battendo in una finale al cardiopalmo la Turchia dell'italiano Daniele Santarelli al quinto set
- Alessia Orro è stata eletta miglior giocatrice dei mondiali di pallavolo. La palleggiatrice azzurra, 27 anni di Oristano, neo campionessa iridata, ha vinto il titolo di MVP del torneo che si è concluso in Thailandia con la vittoria in finale dell'Italia. Miglior centrale la capitana azzurra Anna Danesi in tandem con Eda Erdem, miglior libero l'altra italiana Monica De Gennaro. Miglior opposto la turca Melissa Vargas che nella finale persa con le azzurre ha chiuso con 28 punti