Introduzione

Arrivano una dopo l’altra le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Paola Egonu, pallavolista della nazionale italiana a cui l'artista Laika ha dedicato un murale che è stato vandalizzato con intenti razzisti nella notte fra il 12 e il 13 agosto.

"I campioni come Egonu si onorano, non si imbrattano", commenta ad esempio il presidente della regione Veneto Luca Zaia. "Un vile insulto ad una grande italiana che ha portato in cima al mondo i colori del nostro Paese e ad un'artista impegnata contro la xenofobia", ribadisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il capitano della nazionale maschile di pallavolo, Simone Giannelli: "Le persone che lo hanno fatto non meritano di essere chiamate tali".