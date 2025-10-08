Volley, le Nazionali italiane ricevute da Mattarella: "Formidabili"

Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: "Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente". Poi ha aggiunto che "sta venendo su una generazione eccezionale". Velasco: "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità"