Volley, le Nazionali italiane ricevute da Mattarella: "Formidabili"

Volley, Nazionali italiane campioni del mondo ricevute da Mattarella: "Formidabili". FOTO
Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: "Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente". Poi ha aggiunto che "sta venendo su una generazione eccezionale". Velasco: "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità"
- Le Nazionali di pallavolo femminili e maschili, entrambe laureatesi campioni del mondo nel 2025, sono state ricevute oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le due squadre sono poi attese anche a Palazzo Chigi, dove incontreranno la premier Giorgia Meloni
- "Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente", ha detto un Mattarella commosso ringraziando le Nazionali di pallavolo, maschile e femminile, campioni del Mondo. "Le finali sono state emozionanti. Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi, e ammiro la loro serenità nel dare i consigli nei momenti più concitati, ai time out"
- "Ho applaudito Velasco, quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale", ha detto ancora il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Tra le vostre ricompense c’è anche aver spinto tanti giovani a fare sport: è un contributo importante al nostro Paese, a aggiunge valore ai vostri successi".
- "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità", ha detto Julio Velasco, ct dell'Italia di pallavolo femminile, ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La nostra nazionale femminile è un modello da ammirare, abbiamo molta diversità, che riescono a vincere insieme, senza rinunciare o abdicare alle proprie identità"
- Velasco si è detto onorato "perché quando il Presidente della Repubblica ci riceve, ci riceve tutta l'Italia. Lei rappresenta tutta l'Italia, e in un in periodo i cui divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica". Il ct ha aggiunto che "non sempre possiamo vincere, ma gente riconosce a queste ragazze non solo la vittoria, ma come hanno giocato". E ancora: "Ci sono molte culture diverse in questa squadra, a cominciare da me che nell'83 sono arrivato qui e mi sono innamorato dell'Italia"
- "Uno dei miei assistenti viene dall'Argentina, figlio di immigrati calabresi, ed ora è tornato. Ci sono ragazze che hanno origini della Nigeria, dalla Costa d'Avorio, dalla Germania, dalla Russia, questa è la nuova società, in Italia e in Europa, e non devono giustificarsi. hanno difeso tutti insieme la bandiera italiana", ha detto ancora Velasco. "Non è difficile mettere insieme tante individualità perché in questa Italia ci sono tante diversità, ma tanta motivazione a ottenere risultati"
- "Lei è il nostro motivatore, la nostra prima spinta. Questi ragazzi li ho definiti speciali, non sono perfetti ma speciali sì, perché hanno la capacità di includere, non lasciare indietro nessuno e la squadra l'hanno resa proprio così, coinvolta e coesa": con queste parole il ct degli Azzurri della pallavolo, Ferdinando De Giorgi, si è rivolto al capo dello Stato Sergio Mattarella
- "È stato un mondiale difficile, impegnativo equilibrato", ha detto ancora De Giorgi. “È una giornata storica, questa vittoria rifletta l'immenso valore della nostra Italia e del sentimento morale della nazionale. L'ultima volta le ho confidato il nostro urlo agonistico, ora le dico le tre parole motivazionali che abbiamo usato dalle semifinali: 'Divertitevi lottate e resistete'"
- Le maglie delle nazionali femminili e maschili di pallavolo campioni del mondo, il pallone autografato, le due medaglie e una cravatta: sono i doni che la capitana dell'Italvolley Anna Danesi e il vice capitano della squadra maschile, Simone Anzani, hanno fatto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi durante l'incontro al Quirinale
- Anna Danesi ha ricordato le "36 vittorie consecutive. I numeri dicono tanto ma non tutto. Non parlano degli infortuni delle rinunce, degli addii delle attese. È lì che si costruiscono le vittorie. Essere qui è onore immenso, un gruppo unito nella diversità, è questo il nostro traguardo più bello". Simone Anzani ha invece detto: "Grazie per aver voluto celebrare le nostre vittorie, oggi è un onore essere qui a nome di Giannelli. Questo back to back ci rende orgogliosi. Ripetersi non è mai facile ma noi ci siamo riusciti"