Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Volley, Nazionali italiane campioni del mondo ricevute da Mattarella: "Formidabili". FOTO

Sport fotogallery
10 foto
©Ansa

Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: "Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente". Poi ha aggiunto che "sta venendo su una generazione eccezionale". Velasco: "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità"

Sport: Ultime gallery

Volley, le Nazionali italiane ricevute da Mattarella: "Formidabili"

Sport

Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: "Siete state e siete stati...

10 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

46 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Pallone d'Oro: chi ne ha vinti di più nella storia. FOTO

Sport

Lionel Messi guida la classifica all-time con 8 trofei: è lui il calciatore più premiato in...

14 foto

Pallone d'Oro 2025, il vincitore è Dembelé. A Donnarumma premio Yashin

Sport

A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè....

36 foto
Paris Saint-Germain's French forward Ousmane Dembele kisses the Ballon d'Or award during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. (Photo by Franck FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Chi era Matteo Franzoso, promessa azzurra dello sci alpino

Sport

Avrebbe compiuto 26 anni oggi. Grande sportivo, sempre sorridente e gentile, era arrivato in Cile...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Pavia, chiede latte alla vicina, si fa aprire e la stupra. Arrestato

    Cronaca

    Una 19enne abusata nel soggiorno di casa. Le sue urla hanno attirato l'attenzione di una vicina...

    Putin: Avanti in Ucraina. Mosca: Missili a Kiev seria escalation. LIVE

    live Mondo

    "Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste", dice...

    Israele, cauto ottimismo su negoziati Gaza: scambiate liste ostaggi

    live Mondo

    Abbordata la nuova Flotilla in acque internazionali da Israele. "A circa 120 miglia nautiche da...