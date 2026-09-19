Addio a Sandro Mazzola, dall'Inter a Malagò: i messaggi di cordoglio

"Ci sono coloro che fanno la storia. E poi ci sono coloro che diventano la storia stessa dell'Inter", ha scritto il club nerazzurro, l’unico nel quale Sandro Mazzola abbia mai giocato in Serie A. "Da un giovane Nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato le generazioni, vincendo, ispirando emozioni e trasmettendo il suo amore per questi colori", ha scritto la squadra su Instagram. "Brilla sul campo, e ancora brilla oggi, la stella con i baffi. Come spesso ripeteva, aveva un solo ultimo desiderio: 'Essere ricordato come un uomo buono, qualcuno che dà sempre il meglio, anche quando sembra impossibile’".

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