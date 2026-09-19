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Addio a Sandro Mazzola, dall'Inter a Malagò: i messaggi di cordoglio

Sport
©Ansa

Introduzione

La bandiera dell'Inter aveva 83 anni. La notizia della sua morte è stata data dal club nerazzurro in un comunicato: "È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti". Molti i messaggi per ricordare l’ex calciatore, dal mondo dello sport e non solo.

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Quello che devi sapere

L’omaggio dell’Inter

"Ci sono coloro che fanno la storia. E poi ci sono coloro che diventano la storia stessa dell'Inter", ha scritto il club nerazzurro, l’unico nel quale Sandro Mazzola abbia mai giocato in Serie A. "Da un giovane Nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato le generazioni, vincendo, ispirando emozioni e trasmettendo il suo amore per questi colori", ha scritto la squadra su Instagram. "Brilla sul campo, e ancora brilla oggi, la stella con i baffi. Come spesso ripeteva, aveva un solo ultimo desiderio: 'Essere ricordato come un uomo buono, qualcuno che dà sempre il meglio, anche quando sembra impossibile’".

 

Per approfondire:

Addio a Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter. Aveva 83 anni

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Zanetti: “Per sempre una leggenda”

Anche il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha voluto dedicare un ricordo a Mazzola: "Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell’Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre. Ti devo tanto, Sandro. Sei stato tra le figure più importanti per me, quando da ragazzino in Argentina sognavo l’Inter: sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato".

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Milan: "Rivale storico e leale"

Anche dal Milan è arrivato un messaggio di cordoglio: Mazzola era un "rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano. Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio". 

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Il cordoglio di Roma, Juve e delle altre squadre

"L'AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano.  Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari”, scrive il club.

Anche la Juventus ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio: "Juventus ricorda con grande rispetto Sandro Mazzola, campione e gentleman del calcio italiano, protagonista di un'epoca, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Il nostro profondo cordoglio per la sua scomparsa".

Anche altre squadre, come il Monza, la Fiorentina e il Napoli hanno dedicato un pensiero all’ex calciatore.

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La Nazionale: "Ciao Sandro, cuore azzurro"

Con una foto di quando indossava la maglia azzurra, e la scritta  "Ciao Sandro, cuore azzurro", anche la Nazionale Italiana ha ricordato Sandro Mazzola su X. 

X @Azzurri
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Malagò: "Se na va una leggenda"

Il presidente Figc Giovanni Malagò ha parlato di "dolore profondo per me e per tutto il calcio italiano. Se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo. Sandro è stato una bandiera, un capitano, un campione capace di attraversare un’epoca e di diventare memoria collettiva. Il figlio di Valentino che ha saputo trasformare un cognome immenso in una storia altrettanto grande, costruita con talento, personalità, coraggio e una straordinaria umanità. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato suo padre e quei campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano", si legge sul sito ufficiale della Figc.

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Uefa: "Profondamente addolorati"

"A nome della comunità calcistica europea, siamo profondamente addolorati per la scomparsa della leggenda di Inter e Italia Sandro Mazzola, all'età di 83 anni". Così la Uefa ricorda Sandro Mazzola che "ha vinto quattro titoli di lega, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali con l'Inter, oltre ad alzare il trofeo degli Europei 1968 con l'Italia. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, gli amici e i suoi ex colleghi in questo momento difficile".

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Meloni: "Perdiamo un grande campione"

Anche la premier Meloni ha dedicato un pensiero all'ex campione nerazzurro. "Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano. Leggenda dell'Inter e degli Azzurri campioni d'Europa nel 1968, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile nella nostra Nazione. La sua eredità sportiva si aggiunge a quella del padre Valentino, capitano del Grande Torino e scomparso nella tragedia di Superga. Alla sua famiglia, a tutti i suoi affetti e ai tifosi, le mie più sentite condoglianze", ha scritto sui social Meloni.

X @GiorgiaMeloni
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Tajani: "Ha scritto pagine memorabili"

"L'Italia intera piange la scomparsa di Sandro Mazzola. Bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola capitano del Grande Torino, è stato uno dei volti più romantici del nostro calcio. Ha scritto pagine memorabili con la maglia Azzurra entrando nella memoria collettiva per le celebri staffette con Rivera", afferma su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, omaggiando "una figura che tutti i giovani calciatori di oggi dovrebbero prendere ad esempio" ed esprimendo "condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".

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Piantedosi: "Campione elegante"

"Addio a Sandro Mazzola. Un campione elegante di un'altra epoca, di quando le bandiere del calcio italiano sapevano ancora suscitare sogni e passioni genuine in milioni di italiani". Così, in un post su X, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

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Fontana: "Riferimento per generazioni di sportivi"

"Con Sandro Mazzola perdiamo uno dei grandi del calcio italiano. Nerazzurro nel cuore, con la maglia della Nazionale ha regalato emozioni a tutto il Paese. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine, protagonista di un calcio autentico, fatto di valori e di grandi storie, riferimento per generazioni di sportivi. Ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo la mia più sentita vicinanza". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. 

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Conte cita Mazzola: "Abbiate sogni e credeteci"

"'Ai giovani dico: abbiate sogni, credeteci e sacrificatevi. E agli adulti: date le opportunità che furono date a me da ragazzo'. Ciao Sandro Mazzola. Ciao leggenda", scrive invece il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sui social network.

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Coni: un minuto di silenzio prima di manifestazioni sportive

Intanto, il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria di Sandro Mazzola.


Per approfondire:

A Manchester “The Playmaker”: l’installazione dedicata a Mazzola

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