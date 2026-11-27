Marc Marquez ha deciso di dire basta. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dalla MotoGP, scegliendo di concludere la carriera al termine della stagione in corso, mostrando una serie di cartelli alle telecamere durante le prime prove libere del GP di Valencia: "Ne parliamo dopo, ma prima... Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti, che l'abbiate apprezzato come l'ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in Moto GP. Abbiamo fatto la storia". Una decisione clamorosa che segna la fine di un'era e che arriva dopo un altro traguardo storico: domenica scorsa, a Portimao, il numero 93 ha conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera . L'ultimo appuntamento sarà quindi il MotoGp di Valencia, in programma domenica 29 novembre ( SEGUI IL LIVE DI SKY SPORT ).

Dopo l'annuncio a sorpresa, gli organizzatori del Gran Premio della Comunità Valenciana hanno fatto sapere che Marquez parlerà in conferenza stampa alle 12.15. A 33 anni Marquez mette quindi fine a una carriera incredibile in cui si è affermato come uno dei migliori piloti motociclistici di tutti i tempi. Come detto, a Portimaio lo scorso weekend aveva conquistato il suo decimo titolo iridato dopo quello nella classe 125 nel 2010, l'altro nella Moto2 nel 2012, e gli otto nella classe MotoGP tra il 2013 e il 2014, tra il 2016 e il 2019 e tra il 2025 e il 2026. Solo Giacomo Agostini e Angel Nieto ne hanno vinti di più.