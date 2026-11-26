Europa e Conference League, Olympiacos-Milan 2-4. Ora in campo Juventus e Atalanta. VIDEOSport
Ad Atene i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un autogol di Maignan e a una rete di Jota Silva, ma i rossoneri prima la riaprono con Hutchinson e poi pareggiano con Cisse, la ribaltano con Pulisic e fanno poker con Moreira. Dalle 21 i bianconeri ospitano l'Omonia e la Dea in trasferta sfida il Borac Banja Luka
Dopo le vittorie di Como e Inter e i pareggi di Napoli e Roma in Champions League, la settimana delle coppe si chiude con le partite di Europa League e Conference League. Olympiacos-Milan delle 18.45 è finita 2-4 (IL RACCONTO SU SKY SPORT). Dalle 21 tocca a Juventus-Omonia (IL RACCONTO SU SKY SPORT) di Europa League e Borac-Atalanta di Conference League (IL RACCONTO SU SKY SPORT).
La cronaca di Olympiacos-Milan (HIGHLIGHTS)
Ad Atene in avvio ci provano subito gli ospiti con Freuler, il Milan risponde con i tentativi di Cisse e Jashari. Moreira salva su Martins, poi l'Olympiacos ci riprova con Pedersen ma Maignan blocca. Al 21' il portiere rossonero ancora provvidenziale quando devia in angolo un tiro di Martins. Poco dopo Ortega dice no a Moreira. Al 31' Olympiacos in vantaggio: Pirola di testa, la palla prende la traversa e poi colpisce la nuca di Maignan e finisce in rete. Pericoloso Ortega, ma Pirola mette in angolo in scivolata. Nella ripresa, al 49', arriva il raddoppio dei greci con un gol di Jota Silva. Ma al 56' il Milan accorcia con Hutchinson, al 63' pareggia con Cisse e al 71' la ribalta con Pulisic. All'89' i rossoneri sprecano il 4-2: Pulisic davanti al portiere calcia alto. Ma al 95' il poker arriva grazie a una rete di Moreira.
Il tabellino di Olympiacos-Milan 2-3
31' Maignan (M; Aut.), 49' Jota Silva (O), 56' Hutchinson (M), 63' Cisse (M), 71' Pulisic (M), 90' + 5' Moreira (M)
OLYMPIACOS (3-4-3): Ortega; Smajlović, Pirola, Retsos (37'st Tiknizyan); Pedersen (22'st Saliakas), Freuler, Sá, Onyemaechi (37'st Toufakis); Martins (27'st Fortounis), Silva, González (22'st Yaremchuk). All.: Alguacil
MILAN (3-5-2): Maignan; Gila, De Winter (8'st Tomori), Diawara (22'st F. Terracciano); Moreira; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Estupinan (1's Musah); Cisse (40'st Comotto), Ramos (1's Pulisic). All.: Amorim
Ammoniti: Freuler, Diawara per gioco falloso; De Winter, Jota Silva, Retsos per comportamento non regolamentare.
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