Ad Atene i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un autogol di Maignan e a una rete di Jota Silva, ma i rossoneri prima la riaprono con Hutchinson e poi pareggiano con Cisse, la ribaltano con Pulisic e fanno poker con Moreira. Dalle 21 i bianconeri ospitano l'Omonia e la Dea in trasferta sfida il Borac Banja Luka